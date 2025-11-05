FV Wiehl II hofft auf „Heimspiel auf Schalke“

Für den FV Wiehl II könnte ein Traum wahr werden: Ein Spiel in der VELTINS-Arena auf Schalke. Trainer Michael Börger, 51 Jahre alt und bekennender Schalke-Fan, hat die Bewerbung selbst eingereicht – und fiebert nun dem Ende des Votings am Donnerstag entgegen.

Einmal in der Arena „auf Schalke“ auflaufen – für die zweite Mannschaft des FV Wiehl wäre das ein Erlebnis, das so schnell keiner vergessen würde. Im Rahmen der Aktion „VELTINS Dein Heimspiel“ haben die Wiehler die Chance, ein offizielles Meisterschaftsspiel in der Arena des FC Schalke 04 auszutragen. Noch bis Donnerstag, 23.00 Uhr, läuft das Voting. Der FV Wiehl II zählt dabei zu den letzten sechs Teams aus ursprünglich 420 Bewerbern.

Doch wer hat die Wiehler Zweitvertretung angemeldet? „Die Idee dazu kam tatsächlich von mir“, sagt Trainer Michael Börger, der die Landesliga-Reserve seit Winter 2024 betreut. „Ich habe die Werbung von Veltins gesehen. Da ich aus dem Ruhrgebiet komme und schon mein Leben lang Schalke-Fan bin, aber seit 20 Jahren hier im Rheinland lebe, dachte ich einfach, das wäre eine coole Sache für meine Jungs.“

Die Mannschaft, aktuell mit fünf Punkten aus elf Spielen auf Platz 14 der Kreisliga A Berg, steckt mitten im Abstiegskampf – das Voting ist eine willkommene Abwechslung. „Für uns würde das alles bedeuten. Wir werden mit dem Mannschaftsbus abgeholt, erleben dann tatsächlich das Heimspiel mit Videoaufzeichnungen und Interviews.“

Börger weiß aber auch um die starke Konkurrenz: „Ich habe gesehen, dass SV Schwarz-Weiß Lembeck mit Ebbe Sand die Werbetrommel rührt. Das wird schwierig für uns, aber selbst wenn es nicht reicht, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir haben alles versucht.“

Tatsächlich ist der Wettbewerb eng: Die sechs verbliebenen Vereine – darunter neben Wiehl auch Lembeck, Rüblinghausen, Saerbeck, Belecke und Blau-Weiß Kerpen – liegen laut Veranstalter nur knapp auseinander.

Emotionaler Antrieb eines Schalke-Fans

Für Börger, selbst seit Jahrzehnten Anhänger der Königsblauen, ist die Aktion mehr als nur ein Gewinnspiel: „Mir gibt das auch nochmal so einen emotionalen Touch. Ich bin 51 Jahre alt, dann weißt du, wie lange ich Schalke-Fan bin. Das wäre für mich persönlich ein Traum.“

➡️ Hier noch bis Donnerstag, 23 Uhr abstimmen!

Auch sportlich sieht der Trainer einen möglichen Auftritt in der VELTINS-Arena als Motivation für sein junges Team: „Das wäre für uns ein brutaler Motivationsschub. Ein einmaliges Erlebnis für alle Beteiligten.“

Letzter Aufruf an die Fans

Die Wiehler setzen in den letzten Stunden vor Votingschluss noch einmal alles auf eine Karte: „Das Voting endet morgen. Ich schicke heute noch ein Video als Trainer raus, um da auch nochmal die Werbetrommel zu rühren.“ Unterstützung kommt sogar vom nächsten Gegner: „Unser Gegner, der TuS Lindlar, hat auch versprochen, zu voten. Die sind ja in dem Sinne auch Mitgewinner, weil sie dann auch da spielen.“

Börger glaubt an seine Mannschaft: „Wir haben eine brutal junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren. Wir schlagen uns durch die Kreisliga A. Wir haben viele verletzte Spieler, aber die Mentalität stimmt.“

Ob die Stimmen am Ende reichen, entscheidet sich am Donnerstagabend um 23 Uhr. Sollte es klappen, steht der Termin bereits fest: am 29. November würde der FV Wiehl II gegen den TuS Lindlar in der VELTINS-Arena auflaufen – ein echtes Heimspiel auf Schalke.