FV Weiler: "Wollen die gute Position vom Herbst weiterhin behalten"

– Foto: Fabian Enzensperger

Der FV Rot-Weiß Weiler überwintert in der Landesliga, Staffel 4, auf Rang sechs mit 30 Punkten. Nach einem Saisonstart mit Gegensätzen – drei Siegen folgten fünf Niederlagen – hat sich das Team von Trainer Uwe Wegmann stabilisiert und wieder im oberen Tabellendrittel festgesetzt.

Ein Saisonverlauf mit Ausschlägen Der bisherige Weg des FV Rot-Weiß Weiler lässt sich kaum linear beschreiben. „Nach gutem Start – drei Siege – kamen fünf Niederlagen in Serie“, sagt Trainer Uwe Wegmann offen. Diese Phase brachte das Team früh unter Druck, doch Weiler reagierte. „Wir haben uns dann wieder mit sehr guten Spielen ans obere Tabellendrittel herangearbeitet.“ Genau deshalb fällt das Zwischenfazit positiv aus: „Deswegen können wir sehr zufrieden sein.“ Schnell gewachsen trotz Umbruch Ein zentraler Aspekt der Hinrunde war der personelle Einschnitt vor der Saison. „Nach größerem Umbruch haben wir uns schnell als Team gefunden“, betont Wegmann. Entscheidend sei gewesen, dass „alle dazu positiv beigetragen haben“. Die schnelle Integration spiegelt sich in der Bilanz: Nach 18 Spielen stehen neun Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen bei einem Torverhältnis von 24:23.

Kaum Störfeuer, ein schwerer Ausfall Größere strukturelle Probleme sieht der Trainer nicht. „Probleme gab es zum Glück nicht große“, sagt Wegmann. Auch Verletzungen blieben weitgehend aus. Eine Ausnahme allerdings wiegt schwer: „Nur Tim Ilzhöfer wird nach Kreuzbandriss länger ausfallen.“ Sachliche Vorbereitung ohne Inszenierung „Wir werden mit der Vorbereitung am 12.01. beginnen“, erklärt Wegmann, „ohne große Highlights.“ Der Fokus liegt klar auf der täglichen Arbeit, nicht auf besonderen Maßnahmen oder Events.