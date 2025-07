FV Weiler: "Wir wollen uns als Team festigen und weiterbringen"

Nach einem soliden fünften Platz in der Aufstiegsrunde der Landesliga 2024/2025 will der FV Weiler weiter Schritt für Schritt vorankommen. Trainer Uwe Wegmann setzt dabei auf Integration, Stabilität und begeisternden Fußball. Ein großes Highlight ist das Spiel am Donnerstag, 17. Juli, um 17 Uhr gegen den Zweitligisten SV Darmstadt.