FV Weiler empfängt Friedrichshafen, Kellerduell in Ochsenhausen

Sa., 22.03.2025, 15:30 Uhr TSV Riedlingen - SV Reinstetten



Der SV Reinstetten liegt nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen die SSG Ulm 99 auf Platz zwei und möchte beim TSV Riedlingen nachlegen. Die Gastgeber stehen im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler in der Aufstiegsrunde.

Nach der Niederlage gegen den SV Reinstetten will die SSG Ulm 99 im Heimspiel gegen den FC Blaubeuren Wiedergutmachung betreiben. Der FCB blieb in der bisherigen Aufstiegsrunde ungeschlagen und will sich mit einem Sieg weiter oben festsetzen. Ulm muss sich offensiv steigern, um gegen das defensivstarke Blaubeuren zu bestehen.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm - TSV Heimenkirch



Für den FC Srbija Ulm geht es gegen den TSV Heimenkirch darum, die ersten Punkte in der Aufstiegsrunde zu holen. Nach sechs Niederlagen in Folge steht das Team bereits unter Druck. Heimenkirch reist mit dem Rückenwind eines 1:1 gegen den FC Wangen an und will sich weiter von den unteren Plätzen entfernen.





Der FV Rot-Weiß Weiler steht vor einer schweren Aufgabe, wenn der Tabellenführer aus Friedrichshafen zu Gast ist. Der VfB hat bislang erst eine Niederlage kassiert und will die Tabellenführung behaupten. Weiler muss dagegen punkten, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu halten.---





Abstiegsrunde



Nach der knappen Niederlage gegen den FV Ravensburg II möchte die TSG Ehingen gegen den FV Biberach wieder punkten. Die Gäste kommen mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Hohentengen und wollen sich weiter von den Abstiegsplätzen entfernen. Beide Teams benötigen einen Sieg, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Der Tabellenführer FV Ravensburg II empfängt den SV Mietingen. Ravensburg hat in dieser Runde erst eine Niederlage kassiert, während Mietingen zuletzt gegen den SC Türkgücü Ulm eine 3:5-Niederlage hinnehmen musste. Die Gäste müssen defensiv stabiler stehen, um beim Spitzenreiter zu bestehen.

Der SC Türkgücü Ulm geht nach dem 5:3-Sieg gegen Mietingen mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen den FV Olympia Laupheim. Laupheim blieb zuletzt beim 0:0 gegen den FC Mengen ohne Treffer und muss offensiv mehr Durchschlagskraft zeigen. Türkgücü Ulm könnte mit einem Sieg an Ravensburg II vorbeiziehen.

Der FC Mengen wartet nach acht Spielen weiterhin auf Konstanz und trifft auf das starke Türkspor Neu-Ulm, das zuletzt mit 6:2 gegen den SV Ochsenhausen überzeugte. Die Gäste haben die beste Offensive der Abstiegsrunde und gelten als Favorit. Mengen will sich vor heimischem Publikum aber nicht kampflos geschlagen geben.

Sa., 22.03.2025, 15:30 Uhr SV Ochsenhausen - SV Oberzell



Das Duell zwischen dem SV Ochsenhausen und dem SV Oberzell ist ein echtes Kellerduell. Beide Teams stehen unter Druck, besonders Ochsenhausen braucht dringend einen Dreier, um die rote Laterne abzugeben. Oberzell gelang zuletzt mit einem 1:0 gegen den TSV 1889 Buch ein kleiner Achtungserfolg.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - SV Hohentengen