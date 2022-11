FV Weiler: Die Toranzeige hat richtig viel Arbeit

26 Tore haben Gasper Koritnik, Matheus Felipe und Andreas Reichart in dieser Saison zusammen schon erzielt. Der gesamte FC Ostrach kommt hingegen nur auf 20 Treffer. Dieses Zahlenspiel bringt die Kräfteverhältnisse gut auf den Punkt. Der FV Rot-Weiß Weiler hat dank seiner Offensivreihe mit einem 6:0 (3:0) gegen den FC Ostrach die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga verteidigt. Der vierte Sieg in Folge war dabei nie gefährdet.