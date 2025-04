FV Wannsee mischt die Liga auf - Meteor II lebt noch

Die Berliner Bezirksliga Staffel 3 geht in die heiße Phase. Mit dem 24. Spieltag begann der Saison-Endspurt – und der hatte es in sich! Im Aufstiegskampf zwischen Schöneberg, Lichtenberg II, Rehberge, Bosna, Johannisthal II und Wannsee oder im brutalen Abstiegskrimi rund um Meteor, Croatia und Eintracht Südring.

Schöneberg verliert deutlich – Wannsee setzt Erfolgsserie fort In der 3.Staffel behauptet der 1. FC Schöneberg zwar weiterhin die Tabellenspitze, erlebt jedoch gegen einen in Bestform aufspielenden FV Wannsee einen herben Rückschlag. Die Mannschaft von Cihat Kaya unterliegt auswärts mit 0:4 – ein bislang einmaliger Tiefpunkt in dieser Saison. Der FV Wannsee zeigt sich in absoluter Topverfassung. Im 16. Spiel hintereinander (4:0 in Schönberg, sieben Punkte Abstand zu einem Aufstiegsplatz) bleibt das Team von Axel Vogel ungeschlagen – eine Serie, wie sie der Trainer bislang noch nie erlebt hat.

Im Duell bei Rotation Prenzlauer Berg setzt sich die zweite Mannschaft von Meteor 06 knapp mit 1:0 durch. Aytac Herdem trifft nach 33 Minuten und sorgt damit für den entscheidenden Moment der Partie. In der Folge bleibt das Spiel an der Dunckerstraße umkämpft, beide Mannschaften erarbeiten sich gute Chancen, doch Meteor verteidigt die knappe Führung mit Glück und Geschick bis zum Schlusspfiff.

SC Staaken II und Blau-Weiß Spandau trennen sich leistungsgerecht 1:1. Sader bringt die Gäste in der 25. Minute in Führung, doch noch vor der Pause gleicht Gigold aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Seiten noch Möglichkeiten zum Sieg haben, letztlich aber beim gerechten Remis bleiben. Beide Teams bleiben damit punktgleich im Tabellenmittelfeld.

SD Croatia II und SF Johannisthal II liefern sich ein spektakuläres 4:4-Unentschieden. Sik bringt die Hausherren früh in Führung, Markov erhöht. Noch vor der Pause verkürzt Menge, der kurz nach Wiederbeginn auch den Ausgleich erzielt. Friedrich dreht das Spiel zugunsten der Gäste, Menge legt nach. Doch Croatia bleibt dran: Ein Eigentor von Pilarski und ein später Treffer von Kenfack sichern den Gastgebern noch einen Punkt. Croatia muss allerdings fast eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Wegen einer Tätlichkeit.

Mit einer furiosen Offensivleistung bezwingt der BSC Rehberge den BSV Heinersdorf mit 7:3. Schon nach zwei Minuten trifft Boakye spektakulär. Zwar gleicht Heinersdorf durch Senf kurz vor der Pause aus, doch Cetin und erneut Boakye drehen die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff wieder zugunsten der Hausherren. Nach der Pause legen Shiref und erneut Cetin schnell nach. Zwar verkürzen Hildenbrand und nochmals Senf für die Gäste, doch Chouchane und Boakye mit seinem dritten Treffer sorgen spät für klare Verhältnisse.

Der FV Wannsee und Trainer Axel Vogel mischen die Liga auf. Auch beim Tabellenführer 1. FC Schöneberg präsentiert sich die Mannschaft in überragender Verfassung und feiert einen klaren 4:0-Erfolg – der bislang deutlichste Dämpfer für den Spitzenreiter in dieser Saison. Nach 37 Minuten der erste Schock für Schöneberg, als Breitkreuz nach einem Steilpass eiskalt abschließt die Führung für Wannsee erzielt. Im zweiten Durchgang nutzt Wannsee seine läuferischen Vorteile gnadenlos aus. Paepke erhöht nach einer Stunde auf 2:0 und sorgt damit früh für klare Verhältnisse. Schöneberg wirkt ratlos, findet gegen die Spielweise der Gäste kaum noch Antworten. Als Mirow in der 73. Minute eine der zahlreichen Chancen nutzt, ist die Partie entschieden. Kurz darauf legt erneut Paepke nach und stellt auf 4:0. Schöneberg verliert nicht nur deutlich, sondern auch einen Spieler: Wegen einer Gelb-Roten Karte. Trotz der bitteren Pleite behauptet das Team vorerst die Tabellenführung, während Wannsee seine beeindruckende Serie auf 16 ungeschlagene Spiele ausbaut und eindrucksvoll unterstreicht, warum sie derzeit als die Mannschaft der Stunde gelten.

Lichtenberg 47 II setzt seine starke Serie fort und feiert gegen GW Neukölln einen souveränen 4:0-Heimsieg. Stahl bringt 47 früh in Führung, Reisner baut den Vorsprung aus. Nach der Pause drücken die Gäste kurzzeitig, doch Kushynov und Nguyen sorgen mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Lichtenberg schnuppert nun an der Tabellenspitze und geht mit viel Selbstvertrauen in die heiße Saisonphase.