FV Wannsee fast Landesligist

Heinersdorf empfängt Meteor II – Beide können nicht mehr absteigen, weil Meteor II der beste Vierzehnte der drei Bezirksligisten ist. Heinersdorf hat 35 Punkte, Meteor 34. Beide Teams verloren 14-mal in dieser Saison, doch Heinersdorf war stabiler in der Defensive. Am letzten Spieltag überraschte man mit einem 2:1 bei Lichtenberg 47. Meteor dagegen ging mit 4:10 gegen Bosna unter. Die Moral spricht klar für Heinersdorf.