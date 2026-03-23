FV Vorwärts Faurndau – TSV Weilheim 2:1 🔴⚪

Trotz einer starken ersten Halbzeit stehen die Weilheimer am Ende ohne Punkte da. Gegen einen defensiv eingestellten Gegner zeigte unser Team vor allem vor der Pause eine gute Leistung: viel Kontrolle, hohe Intensität in den Zweikämpfen und starkes Gegenpressing.

Was fehlte, war die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Auch nach der Pause blieb es zunächst offen – die beste Chance zur Führung ließ Alperen Karaceylan liegen. Stattdessen nutzte Faurndau zwei Nachlässigkeiten eiskalt zur Führung.