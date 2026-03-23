FV Vorwärts Faurndau – TSV Weilheim 2:1 🔴⚪

Trotz einer starken ersten Halbzeit stehen die Weilheimer am Ende ohne Punkte da. Gegen einen defensiv eingestellten Gegner zeigte unser Team vor allem vor der Pause eine gute Leistung: viel Kontrolle, hohe Intensität in den Zweikämpfen und starkes Gegenpressing.
Was fehlte, war die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Auch nach der Pause blieb es zunächst offen – die beste Chance zur Führung ließ Alperen Karaceylan liegen. Stattdessen nutzte Faurndau zwei Nachlässigkeiten eiskalt zur Führung.
Der Anschlusstreffer durch Tim Reick kam leider zu spät. Unterm Strich eine Partie, in der mehr drin war.
Jetzt gilt es, schnell wieder in die Spur zu finden 💪
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