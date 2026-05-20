FV Vorwärts Faurndau dreht Heimspiel gegen 1. FC Donzdorf

Das Aufeinandertreffen zwischen dem ambitionierten Aufsteiger und dem Tabellendritten hielt von der ersten bis zur letzten Minute, was es versprach. Die Gäste erwischten den besseren Start in diese Begegnung: In der 19. Minute markierte Marvin Herbinger das Tor zum 0:1 für den 1. FC Donzdorf. Die Antwort des FV Vorwärts Faurndau ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits in der 26. Minute glich Michael Moll zum 1:1 aus und brachte die Hoffnung zurück. Das Spiel blieb hart umkämpft, und noch vor dem Pausenpfiff gingen die Donzdorfer erneut in Führung. In der 37. Minute verwandelte Patrick Gaugel einen Foulelfmeter zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Faurndauer große Moral und kämpften sich mit viel Leidenschaft zurück in das Match. Der Lohn für den unermüdlichen Einsatz folgte in der 68. Minute, als Tom Janik den Treffer zum 2:2-Ausgleich erzielte. Die Gastgeber drängten weiter nach vorne und belohnten sich schließlich für ihren Aufwand. In der 78. Minute schoss Samuele Runza das Tor zum 3:2-Endstand, was den viel umjubelten Heimsieg endgültig perfekt machte.

Es war ein Fußballabend, der alles bot, was diesen Sport so leidenschaftlich macht. Die Gäste aus Oberboihingen starteten furios: In der 13. Minute erzielte Philipp Röseke das 0:1, und noch vor der Pause erhöhte Alan Fejzuli in der 38. Minute auf 0:2. Die Sorgenfalten bei den Weilheimern wurden größer, doch die Mannschaft bewies eine Moral.

Kurz nach dem Seitenwechsel keimte Hoffnung auf, als Alperen Karaceylan in der 51. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Valentin Maier stellte in der 59. Minute mit dem 1:3 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Schlussphase entwickelte sich die Partie jedoch zu einem Krimi. Ein Mann rückte dabei besonders in den Fokus: Tim Reick leitete mit seinem Tor in der 71. Minute zum 2:3 die Aufholjagd ein und sorgte in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 für Jubel. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Christoph Bauer, der in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den umjubelten 4:3-Siegtreffer für die Weilheimer erzielte.

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