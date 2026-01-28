FV Vaalserquartier II zur Pause mit Platz an der Sonne

37 Punkte aus 15 Spielen, beste Auswärtsmannschaft der Liga: Der FV Vaalserquartier II geht als Spitzenreiter der Kreisliga B1 Aachen in die Rückrunde.
Der FV Vaalserquartier II überwintert an der Tabellenspitze der Kreisliga B1 Aachen. Nach 15 Spieltagen stehen 37 Punkte zu Buche, zwei Zähler Vorsprung auf Alemannia Aachen II und bereits sechs Punkte auf den drittplatzierten Kohlscheider BC II. Besonders in der Fremde präsentiert sich das Team nahezu makellos: Alle acht Auswärtsspiele wurden gewonnen, womit Vaalserquartier die beste Auswärtsmannschaft der Liga stellt.
Trainer Thomas Steinbusch zeigt sich insgesamt sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, blickt aber auch kritisch auf verpasste Möglichkeiten:
„Natürlich freuen wir uns über den ersten Platz. Gleichzeitig ärgern uns die Punktverluste gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, weil wir dort unnötig Zähler liegen gelassen haben. Auf der anderen Seite haben wir einige enge Spiele für uns entschieden – das gleicht sich am Ende aus.“
Mit 50 erzielten Toren stellt der Tabellenführer einen der gefährlichsten Angriffe der Liga, defensiv musste man erst 25 Gegentreffer hinnehmen – ebenfalls ein Topwert. Für Steinbusch ist der Schlüssel zum Erfolg vor allem im Teamgefüge zu finden:
„Die Mannschaft ist sehr homogen, der Zusammenhalt steht über allem. Dass wir die Hinrunde mit dieser Konstanz spielen, war keineswegs selbstverständlich.“
Besonders ärgerlich seien einzelne Spiele dennoch gewesen, betont der Coach:
„Die Niederlage gegen Merkstein und das Unentschieden gegen den VfR Würselen schmerzen. Auch gegen Alemannia Aachen II wäre ein Remis sicher gerecht gewesen, aber wir haben dort zu spät den Mut gefunden, unser eigenes Spiel konsequent aufzuziehen.“
Auf der positiven Seite hebt Steinbusch vor allem kämpferische Auftritte hervor:
„Gerade gegen Mannschaften wie Linden-Neusen oder Inde-Hahn haben wir trotz Ausfällen enorme Energieleistungen gezeigt und intensive Spiele für uns entschieden.“
Verbesserungspotenzial sieht der Trainer vor allem im mentalen Bereich:
„Selbstzufriedenheit ist nie förderlich. In dieser Liga gibt es keine Selbstläufer, wir müssen unsere Aktionen konsequent zu Ende spielen und über 90 Minuten konzentriert bleiben.“
Mit Blick auf die Rückrunde mahnt Steinbusch zur Vorsicht, trotz der starken Ausgangslage:
„Alemannia Aachen II ist natürlich der Elefant im Raum, aber auch der Kohlscheider BC II oder Ritzerfeld lauern. Viele Spiele waren extrem knapp, und genau diese Ergebnisse gilt es erneut auf unsere Seite zu ziehen.“
Dabei gelte es, den Moment zu genießen:
„Solange uns das gelingt, freuen wir uns über die Situation. Wenn das bis Juni so bleibt, nehmen wir das sehr gerne.“
Im Meisterschaftsrennen sieht Steinbusch vor allem die Konstanz als entscheidenden Faktor. Neben seinem eigenen Team zählt er Alemannia Aachen II weiterhin zu den größten Konkurrenten, während auch Kohlscheider BC II und Ritzerfeld in Lauerstellung bleiben.
Im Tabellenkeller erwartet der Trainer einen harten Kampf: Besonders Rhenania Richterich II steht vor einer Mammutaufgabe um über den Strich zu kommen und auch die Würselener Vereine könnten den Abstiegskampf unter sich ausmachen.
Personell wird es kleinere Veränderungen geben. Neben einigen Abgängen in der Hinrunde wird Tom Schubert dem Team bis zum Sommer fehlen, gleichzeitig kehren mehrere Spieler zurück oder stoßen neu zum Kader.
Auch abseits des Platzes blickt man beim FV Vaalserquartier auf ein bewegtes Jahr zurück. Mit neuem Kunstrasen, einem kernsanierten Vereinsheim und weiteren infrastrukturellen Maßnahmen wurden die Rahmenbedingungen am Standort „Old Vaalser Road“ deutlich verbessert – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rückrunde.