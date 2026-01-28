FV Vaalserquartier II zur Pause mit Platz an der Sonne Trainer Steinbusch lobt Konstanz und Zusammenhalt – Rückrunde verspricht Spannung von Luca Bartsch · Heute, 08:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerhard Hannappel

37 Punkte aus 15 Spielen, beste Auswärtsmannschaft der Liga: Der FV Vaalserquartier II geht als Spitzenreiter der Kreisliga B1 Aachen in die Rückrunde.

Der FV Vaalserquartier II überwintert an der Tabellenspitze der Kreisliga B1 Aachen. Nach 15 Spieltagen stehen 37 Punkte zu Buche, zwei Zähler Vorsprung auf Alemannia Aachen II und bereits sechs Punkte auf den drittplatzierten Kohlscheider BC II. Besonders in der Fremde präsentiert sich das Team nahezu makellos: Alle acht Auswärtsspiele wurden gewonnen, womit Vaalserquartier die beste Auswärtsmannschaft der Liga stellt. Trainer Thomas Steinbusch zeigt sich insgesamt sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, blickt aber auch kritisch auf verpasste Möglichkeiten:

„Natürlich freuen wir uns über den ersten Platz. Gleichzeitig ärgern uns die Punktverluste gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, weil wir dort unnötig Zähler liegen gelassen haben. Auf der anderen Seite haben wir einige enge Spiele für uns entschieden – das gleicht sich am Ende aus.“

Mit 50 erzielten Toren stellt der Tabellenführer einen der gefährlichsten Angriffe der Liga, defensiv musste man erst 25 Gegentreffer hinnehmen – ebenfalls ein Topwert. Für Steinbusch ist der Schlüssel zum Erfolg vor allem im Teamgefüge zu finden:

„Die Mannschaft ist sehr homogen, der Zusammenhalt steht über allem. Dass wir die Hinrunde mit dieser Konstanz spielen, war keineswegs selbstverständlich.“ Besonders ärgerlich seien einzelne Spiele dennoch gewesen, betont der Coach:

„Die Niederlage gegen Merkstein und das Unentschieden gegen den VfR Würselen schmerzen. Auch gegen Alemannia Aachen II wäre ein Remis sicher gerecht gewesen, aber wir haben dort zu spät den Mut gefunden, unser eigenes Spiel konsequent aufzuziehen.“

Auf der positiven Seite hebt Steinbusch vor allem kämpferische Auftritte hervor:

„Gerade gegen Mannschaften wie Linden-Neusen oder Inde-Hahn haben wir trotz Ausfällen enorme Energieleistungen gezeigt und intensive Spiele für uns entschieden.“