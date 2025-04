FV Tumringen: Gennadi Pawlow übernimmt für Daniel Stöcklein

Der FV Tumringen hat in der Schlussphase der Saison einen Trainerwechsel verzeichnet. Daniel Stöcklein ist als Trainer des Fußball-A-Kreisligisten zurückgetreten. Der 26-Jährige war seit dieser Runde in hauptverantwortlicher Position beim Aufsteiger tätig gewesen, nachdem er zuvor als Assistenzcoach gewirkt hatte. Vor Stöckleins Demission waren die Tumringer nach vier sieglosen Partien (ein Remis, drei Niederlagen) erstmals ans Tabellenende gerutscht.

Das Traineramt hat mit Gennadi Pawlow ein langjährige Tumringer übernommen. Der 41-Jährige stand erstmals am Donnerstag im Nachholspiel gegen den SV Eichsel an der Seitenlinie des FVT, der sich dem Tabellenzweiten mit 0:5 geschlagen geben musste. Am Sonntag gerieten die Tumringer beim FC Kandern mit 1:11 unter die Räder.