FV trifft nur Latte und Pfosten, Abstiegskrimi am Samstag

Betrachtet man das Spiel in Hollenbach für sich, hätte der FV eigentlich den Platz als Sieger verlassen müssen, mit Pfosten und Lattenschüssen kann man aber leider keine Spiele gewinnen und darum müssen die Ravensburger am kommenden Samstag – zu Hause in der heimischen Cteam Arena – den zu erwartenden Abstiegskrimi - gegen den SV Oberachern schlichtweg gewinnen, ohne Wenn und Aber. Der SV Oberachern belegt aktuell den 13.Tabellenplatz mit 34 Punkten, der FV Platz 10 mit 36 Punkten, mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft zumindest, ein kleines Polster in der Tabelle erarbeiten. Das FV Trainerteam um Cheftrainer Michael Schilling und Co Trainer Rahman Soyudogru tun alles dafür, die Mannschaft auf den Samstag gut vorzubereiten.

Die Jungs müssen Ihren Maiausflug auf den Nachmittag verschieben, das Trainerteam hat für 10 Uhr am Morgen, eine Trainingseinheit festgesetzt, nichts wird hier in dieser wichtigen Phase der Saison, dem Zufall überlassen. Gleichzeitig laufen natürlich die Spielergespräche für die neue Saison, wichtige Leistungsträger wie Kapitän Moritz Jeggle, Stürmer Daniel Schachtschneider und Sturmkollege Kirsamer sowie Co Kapitän Felix Schäch, haben zur Freude aller FV Fans und Verantwortlichen, Ihre Verträge bereits verlängert. Spielbeginn in der Cteam Arena am Samstag ist bereits um 14 Uhr.



Seit gut einer Woche, kann der FV Nachwuchs bereits einen Teil des neuen NfZ (Nachwuchsförderzentrum) nutzen. Es ist eine Freude, - so einer der Jugendtrainer - , den Kindern und Jugendlichen zuzuschauen, mit welchem Stolz und Freude, sie die neuen Räumlichkeiten nutzen und betreten, allein schon dafür hat sich dieser enorme Aufwand gelohnt.