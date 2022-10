FV Sulzbach stillt den Torhunger 9:0-Erfolg in der Fußball-Kreisliga B2.

Das Duell zwischen dem Ersten und Letzten in der Fußball-Kreisliga B2 war eine klare Sache. Sulzbach setzte sich in Großerlach mit 9:0 durch. Auch die anderen Titelkandidaten gaben sich keinerlei Blöße. Fichtenberg bezwang Spiegelberg mit 5:0. Sogar 8:0 hieß es für Fornsbach in Rietenau.

Für die Gäste war es der achte Dreier im achten Saisonspiel. Beim noch sieglosen Schlusslicht in Großerlach ließ sich der Spitzenreiter wie erwartet nicht lumpen und stillte den Torhunger mit neun Treffern. Schon in der ersten Hälfte schossen Aljoscha Schäffner (10./ 22.), Timo Wirtgen (20.), Pascal Munz (26.) und Philip Häcker (41.) ein deutliches 5:0 heraus. Damit gab sich Sulzbach aber nicht zufrieden und legte im zweiten Durchgang nach. Feyyaz Benzetti (47./55.), abermals Wirtgen (70.) und Fabian Ganszki (81.) veranstalteten noch ein wahres Schützenfest.

Zur Pause führte der Gastgeber nach Toren von Marcus Pfisterer (14.) und Antonio Lovric (37.) mit 2:0. Nico Reich (49.) und Daniel Stanimirovic (89.) glichen für Backnang aus, doch es gab noch einen Foulelfmeter. Maximilian Markowetz verwandelte den Strafstoß zum späten 3:2.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.