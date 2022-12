FV Sulzbach siegt in umkämpftem Spitzenspiel

– Foto: Stefan Emil Rauch

Nur ein kleines Programm wurde zum Abschluss der Vorrunde in der Fußball-Kreisliga B2 geboten. Wegen Unbespielbarkeit der Plätze wurden die Spiele zwischen der SG Sulzbach-Laufen/Gschwend und den SF Großerlach sowie zwischen der Spvgg Unterrot und der SG Oppenweiler-Strümpfelbach II abgesetzt. So blieben nur drei Begegnungen übrig. Eine davon war das Spiel der Woche und gleichzeitige Topduell der Liga zwischen dem Zweiten SK Fichtenberg und Tabellenführer FV Sulzbach. In einem echten Spitzenspiel setzte sich die Mannschaft aus dem Murrtal am Ende knapp mit 3:2 durch und baute ihren Vorsprung auf neun Zähler aus. Nur mit viel Glück verhinderte der SC Fornsbach in Lippoldsweiler eine Blamage und schaffte in der Nachspielzeit noch eine 3:3-Punkteteilung.

Das Spiel der Woche war eines Spitzenspiels würdig und sorgte bis zum Abpfiff für viel Spannung. FVS-Trainer Tobias Witt atmete auf und berichtete: „Wir mussten uns mit sehr schwierigen Platzverhältnissen arrangieren. In den ersten 20 Minuten war die Sportkameradschaft die bessere Mannschaft und ihre Führung war auch verdient.“ Der Sulzbacher Coach sprach dabei vom 1:0 von Dominik Diener nach einem direkt verwandelten Eckball in der 20 Minute. Erst danach sei seine Elf aufgewacht, erzählt Witt und erklärt: „Wir waren dann leicht feldüberlegen.“ Das zahlte sich aus. Torjäger Aljoscha Schäffner glich in der 27. Minute erst aus und sorgte Sekunden vor der Halbzeit gar für die Pausenführung für die Gäste. Für den ehemaligen Landesliga-Stürmer war es bereits der 27. Saisontreffer. Wobei er und seine Mitstreiter in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte Glück hatten, als der Kopfball von Fichtenbergs Nicolas Schmiedt an den Pfosten des Sulzbacher Gehäuses klatschte. Mehr Glück hatte Schmiedt in der 69. Minute, als er für den 2:2-Ausgleich sorgte. Doch Sulzbach hatte ja Aljoscha Schäffner, der sechs Minuten vor Schluss mit seinem dritten Tor des Tages für den 3:2-Erfolg des Spitzenreiters sorgte und damit einmal mehr zum Matchwinner wurde. Über die Partie, in der beide Mannschaften um jeden Meter Boden fighteten, wusste Witt noch zu sagen: „Es waren viele Zuschauer da, die für allerhand Hektik am Spielfeldrand gesorgt haben. Auf dem Platz spielte sich aber alles fair ab, die Spieler haben sich nicht anstecken lassen.“ Dafür wurde beim FVS nach der Partie groß gefeiert, haben die Sulzbacher doch eine Vorrunde mit zwölf Siegen in zwölf Spielen hinter sich und führen die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf Fichtenberg an.

Schon zur Pause hatte Backnang die Weichen auf Sieg gestellt. Agron Hajdaraj (13. und 42.) und Osman Ceylan (23.) sorgten mit ihren Toren fürs klare 3:0. Sechs Minuten nach der Pause erhöhte Hajdaraj auf 4:0. In der 68. Minute verkürzte Ishak Mujkic zwar auf 1:4, doch zehn Minuten später stellte Tofta Vita den alten Abstand wieder her. In der 81. Minute verwandelte Spiegelbergs Steffen Flaig einen Foulelfmeter zum 2:5. In den letzten Spielminuten schraubten die Gäste das Ergebnis durch Ceylan und Hajdaraj aber noch in die Höhe.