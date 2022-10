FV Sulzbach schlägt auch den SC Fornsbach 2:0-Erfolg im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B2.

Sulzbach entschied das Spitzenduell in der Fußball-Kreisliga B 2 und Spiel der Woche unserer Zeitung gegen Fornsbach mit 2:0 für sich und verteidigte damit die Tabellenführung. Auf Rang zwei sprang Fichtenberg mit dem 2:1 gegen Unterrot. Rang drei eroberte die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II mit einem deutlichen 3:0-Sieg in Großerlach.

„Am Ende war es ein gerechter Sieg“, sagte Tobias Witt nach dem Abpfiff. Sulzbachs Coach war zufrieden mit der Vorstellung seines Teams, wobei aber auch Fornsbach zu einem guten Spiel beigetragen hatte. Nach einer halben Stunde nahm der FVS das Heft in die Hand. Verdienter Lohn war das 1:0 (41.) durch Fabian Ganszki. „Es war ein bemerkenswert faires Spitzenspiel“, lobte Witt beide Mannschaften. Nach einer Stunde erhöhte Eduard Erdel auf 2:0. Nun lief alles für die Hausherren, die ihre Führung sicher über die Zeit brachten. In der 83. Minute scheiterte Erdel mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden SCF-Keeper Alexander Großmann. Besonders bitter für die Gäste ist die schwere Knieverletzung, die sich Patrick Voag kurz nach der Pause zuzog und die zu einer Unterbrechung von 45 Minuten führte, bis der Spieler vom Krankenwagen abgeholt wurde.

Das spannende Verfolgerduell blieb bis zur Pause torlos. Fünf Minuten nach dem Wiederanstoß brachte Gentian Tota die Gäste aus Unterrot in Führung. Nach etwas mehr als einer Stunde markierte Leon Widmann das 1:1. Acht Minuten vor dem Abpfiff glückte Lukas Fritz der umjubelte 2:1-Siegtreffer für die SK, die sich mit dem fünften Saisonsieg endgültig in der Spitzengruppe festsetzt.

Bereits nach einer halben Stunde führten die überlegenen Hausherren dank der Treffer von Taner Has (9.), Christoph Kübler (13.), Marc Ellinger (15.) und Sven König (30.) deutlich mit 4:0. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Dimitrios Seintis auf 5:0. In der 49. Minute erzielte Sulayman Jaiteh das Ehrentor für die Gäste. 120 Sekunden später machte René Kasubke das halbe Dutzend voll. Vier Minuten vor Schluss sorgte Ahmed Al Ahmed fürs 7:1.

