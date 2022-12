FV Sulzbach muss zum Topduell zur SK Fichtenberg In der Fußball-Kreisliga B2 tritt der Tabellenführer beim Zweiten an.

Spitzenreiter Sulzbach war zuletzt spielfrei. Eine Woche zuvor wurde bei der SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg mit 4:1 gewonnen, sodass die Sulzbacher noch ohne Punktverlust die Liga souverän mit sechs Zählern Vorsprung vor Fichtenberg anführen. „Beim Spiel in Murrhardt taten wir uns in der ersten Halbzeit noch relativ schwer. Dann waren wir drückend überlegen“, resümiert Tobias Witt. Der FVS-Trainer war mit der Darbietung seiner Schützlinge weitgehend einverstanden, arbeitete aber in den letzten Tagen intensiv an der Chancenauswertung. Ihre Erfolgsserie wollen die Sulzbacher nach dem Willen ihres Trainers auch beim Verfolger ausbauen. „Die Serie soll nach dem Spiel in Fichtenberg noch Bestand haben. Aber wir wissen ganz genau, was für ein Kaliber auf uns zukommt. Fichtenberg ist eine Topmannschaft in der Liga“, richtet Witt gleich mal ein Kompliment an die Gastgeber. Zusammen mit seinem Trainerpartner Markus Seibert geht Witt davon aus, dass es sich um ein Spiel handelt, „bei der es hauptsächlich darum geht, keine Fehler zu machen und 90 Minuten zu kämpfen“. Bei den Gästen können der verletzte Dennis Klenk und Urlauber Fabian Ganszki nicht dabei sein. Fichtenberg siegte im Verfolgerduell in Oppenweiler mit 2:0 und sind Zweiter. Damit ist die Sportkameradschaft schärfster Verfolger des Spitzenreiters. „Das ist ein Topgegner mit einer beeindruckenden Stabilität. Das wird eine echte Herausforderung“, freut sich Stefan Rauch auf das Spitzenspiel. Der SK-Pressesprecher blickt auch auf den Erfolg in Oppenweiler und bescheinigt seinem Team einen „verdienten Sieg gegen einen guten Gegner“. Für Rauch ist die abschließende Begegnung in der Vorrunde „nichts Geringeres als das Spiel der Spiele“. Jeder Verein sei im bisherigen Saisonverlauf am FV Sulzbach gescheitert. „Das wollen wir ändern und unseren Teamspirit sowie Siegermentalität in unserem Spiel durchbringen“, richtet der SK-Funktionär eine Kampfansage an die Gäste, gegen die es laut Rauch schon immer „umkämpfte Duelle“ gab. Verzichten müssen die Gastgeber auf die verletzten Jens Sanwald, Bastian Kübler, Louis Walz und Thilo Fritz. Zudem fehlt Heiko Kühnle aus privaten Gründen.

→ Statistik 19 Partien fanden in den vergangenen 19 Jahren zwischen beiden Teams statt. Die Bilanz spricht mit 13 Siegen für Sulzbach. Fünfmal gewann Fichtenberg. Ein Match endete unentschieden.

→ Redaktionstipp von Heiko Schmidt: 1:2.