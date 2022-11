FV Sulzbach: Mit Jetzt-erst-recht-Mentalität zum Aufstieg Durch das im Elfmeterschießen verlorene Relegationsspiel „ist noch einmal ein Ruck durch den Verein gegangen“, sagt Tobias Witt, der Trainer des FV Sulzbach. Fünf Monate nach dieser Enttäuschung ist sein Team auf dem besten Weg, den Sprung in die Fußball-Kreisliga A2 zu schaffen.

Die Niederlage an sich hätte schon ziemlich wehgetan, aber besonders schmerzhaft war die Art und Weise ihres Zustandekommens. Im entscheidenden Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Fußball-Kreisliga A2 führte der FV Sulzbach gegen den TSV Oberbrüden bereits mit 2:0 und ärgerte sich zudem über einen verschossenen Strafstoß, ehe der Rivale mit zwei Treffern in der letzten Viertelstunde doch noch die Verlängerung und letztlich das Elfmeterschießen erzwang.

Vom Punkt hatte der FVS das Nachsehen, weil Daniel Stanimirovic und Feyyaz Benzetti die Kugel nicht im Kasten unterbrachten. Eine bittere Pille für die Murrtaler, die sich laut Trainer Tobias Witt aber noch in der Kabine auf die kommende Runde einschworen. Einhellige Meinung: Dann schaffen wir den Aufstieg eben nächstes Jahr.

Fünf Monate später sieht es ganz so aus, als könnten die Sulzbacher ihr Vorhaben in die Tat umsetzen. Von den meisten Kontrahenten in der Kreisliga B2 bereits vor der Runde auf das Favoritenschild gehoben, hat der FVS bisher alle zwölf Partien gewonnen und führt die Tabelle mit 36 Punkten an. Tobias Witt, der das Team gemeinsam mit Markus Seibert anleitet, berichtet von „ein, zwei glücklichen, aber nicht unverdienten Siegen“, sonst waren es mehr oder weniger deutliche Angelegenheiten. Knapp war es am ersten Spieltag beim 3:2 gegen Unterrot, als die Gäste in der zweiten Halbzeit „klar besser“ waren und Sulzbach den Heimsieg mit Mühe über die Ziellinie rettete. Und in Backnang, als Aljoscha Schäffner das 3:2 für den FVS erst in der Nachspielzeit markierte.

Apropos Aljoscha Schäffner: „Er ist unsere Lebensversicherung“, sagt Witt über den 35-Jährigen, der 25 der bisherigen 57 Sulzbacher Tore beigesteuert hat. Exemplarisch denkt der Coach an das 5:1 in Oppenweiler, „bei dem er den Ball fünfmal sicher am Fuß hatte und vier Treffer erzielte“. Klingt weniger spektakulär als es war, denn darunter waren zwei Solos von der Mittellinie. Der Torjäger holte zudem den Elfmeter heraus, den Dennis Klenk zum 2:0 verwandelte. Witt legt aber Wert darauf, dass der Kader insgesamt breit aufgestellt ist: „Wir können den einen oder anderen Ausfall kompensieren und uns sogar den Luxus leisten, Kolja Schäffner in der zweiten Mannschaft spielen zu lassen.“ Der 30-Jährige hat mit 20 Toren in 12 Spielen großen Anteil daran, dass auch der FVS II derzeit in der Kreisliga B 5 an der Spitze liegt.

Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem angestrebten Aufstieg der Ersten. „Wir wollen auf direktem Weg hoch in die Kreisliga A 2“, verdeutlicht der Trainer, dass die Zitterpartie einer abermaligen Relegation mit aller Macht vermieden werden soll. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf die SK Fichtenberg, die allerdings ein Spiel in der Hinterhand hat und das anstehende spielfreie Wochenende des Spitzenreiters nutzen kann, um auf sechs Zähler zu verkürzen. Logisch, dass Sulzbach dem Nachbarn aus Oppenweiler die Daumen drückt bei dem Versuch, dem Tabellenzweiten ein Bein zu stellen.