Allgemeines
FV Sulzbach mit 9:1, ein Spielabbruch, SV Steinbach gewinnt Stadtderby

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall
In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – 1. FC Hohenacker 0:5
Hohenacker feierte einen klaren Auswärtssieg. Lars Rögner brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Oliver Häussler in der 52. Minute, bevor Nick Polzin in der 60. Minute das 3:0 folgen ließ. Cedric Sigle stellte nur fünf Minuten später auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Alexander Nita in der 78. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

SV Remshalden – TB Beinstein 3:1
Remshalden drehte nach der Pause auf und belohnte sich mit drei Punkten. Luca Bader traf in der 47. Minute zur Führung, ehe Ben Tottermusch in der 72. Minute das 2:0 erzielte. Zwar konnte Charalambos Athanasiadis in der 78. Minute verkürzen, doch nur zwei Minuten später stellte Marcel Gischnewski mit dem 3:1 den Endstand her.

VfL Winterbach – TV Weiler/Rems 1:6
Winterbach musste sich einem starken TV Weiler/Rems beugen. Philipp Klodt eröffnete kurz vor der Pause in der 42. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein Eigentor von Collin Knabe in der 52. Minute auf 0:2, ehe erneut Philipp Klodt in der 53. Minute nachlegte. Michail Panagos traf in der 66. Minute, Simon Zasinski in der 76. Minute. Luca Ridjan gelang in der 83. Minute zwar der Ehrentreffer, doch Michael Rienecker setzte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 89. Minute den 6:1-Schlusspunkt.

Anagennisis Schorndorf – FC Kosova Kernen 2:0
Die Gastgeber entschieden die Partie nach der Pause. Rafail Stavridis traf in der 61. Minute zur Führung und legte nur neun Minuten später in der 70. Minute nach. Damit war der 2:0-Sieg perfekt.

SV Hertmannsweiler – SV Fellbach II 3:2
Ein packendes Duell boten sich Hertmannsweiler und Fellbach II. Marco Schäfler traf in der 34. Minute zur Führung, Mario Dragic legte nur zwei Minuten später nach. Doch Michail Antoniou brachte die Gäste postwendend in der 37. Minute zurück. Nach der Pause stellte Boris Antic in der 47. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte Julian Spangenberg in der 52. Minute auf 3:2, doch am Ende brachte Hertmannsweiler den Vorsprung über die Zeit.

VfR Birkmannsweiler – SSV Steinach-Reichenbach 1:0
Ein Krimi bis in die Nachspielzeit. Julian Kögel traf in der 90.+1 Minute zum vielumjubelten Siegtreffer für Birkmannsweiler. In der 95. Minute sah Luca Haag von den Gästen die Gelb-Rote Karte, womit alle Hoffnungen auf ein Comeback endgültig erloschen.

FSV Waiblingen II – SC Korb 3:3
Ein emotionales Duell mit vielen Wendungen. Christos Akritidis brachte Waiblingen in der 31. Minute in Führung, doch Joel Cseledes glich in der 40. Minute aus. Nach der Pause traf Simon Linsenmeier in der 53. Minute zum 2:1 für Korb. Adriano Carone stellte in der 66. Minute den Ausgleich her, doch Alex Mayer brachte die Gäste in der 79. Minute erneut in Front. Nur zwei Minuten später egalisierte Antonio Di Viesti zum 3:3-Endstand. Besonders bitter für Korb: Joel Cseledes scheiterte in der 72. Minute mit einem Foulelfmeter an Torhüter Joel Heske.

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – FC Welzheim 3:4
Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival. Ruven Nübel brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, ehe Kim-Steffen Schmidt in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. Sebastian Lägel verkürzte in der 31. Minute, doch Nico Dyrska stellte in der 39. Minute den alten Abstand wieder her. Als erneut Ruven Nübel in der 52. Minute traf, schien die Partie entschieden. Doch Lion Karsch machte es mit seinen Treffern in der 76. und 84. Minute noch einmal spannend – am Ende reichte es für Allmersbach II jedoch nicht mehr.

VfL Winterbach II – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 0:7
Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Sebastian Schmölzer traf in der 13. Minute zur Führung, ehe Tim Stein zwischen der 21. und 39. Minute gleich dreimal zuschlug. Marco Bargel legte in der 45. Minute das 5:0 nach. Nach der Pause verwandelte Lukas Krawtschuk in der 63. Minute einen Foulelfmeter, ehe Tim Stein nur eine Minute später mit seinem vierten Treffer den 7:0-Endstand herstellte.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – TSC Murrhardt abgebrochen
Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

VfR Murrhardt – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 3:2
Die Hausherren legten eine furiose erste Halbzeit hin. Achilleas Avramidis eröffnete in der 11. Minute, Jan Niklas Schommer legte in der 23. Minute nach, ehe Lars Kleemann in der 44. Minute sogar auf 3:0 stellte. Nach der Pause kam Spannung auf: Luca Renz verkürzte in der 62. Minute, Ferris Medagli traf in der 69. Minute zum 3:2. Doch am Ende brachte Murrhardt den Sieg über die Zeit.

FV Sulzbach/Murr – SV Unterweissach II 9:1
Ein echtes Schützenfest feierte der FV Sulzbach/Murr. Carsten Czoll (7.) und Kolja Schäffner (10.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Pascal Munz (24.) und Finn Dieterich (29.) erhöhten, bevor erneut Carsten Czoll in der 35. Minute traf. Zwar verkürzte Nikolai Schlosser in der 38. Minute, doch nach der Pause spielte nur noch Sulzbach: Mouhammad Khaled Al Shorbaji (74.), zweimal Finn Dieterich (79., 83.) und Radomir Simeonov Stanchev (86.) machten den 9:1-Kantersieg perfekt.

SK Fichtenberg – TSV Sulzbach-Laufen 0:2
Die Gäste entschieden die Partie nach der Pause. Louis-Elia Ziehr traf in der 55. Minute zur Führung, ehe Lukas Kühneisen in der 65. Minute das 2:0 nachlegte. Damit fuhr der TSV Sulzbach-Laufen einen verdienten Auswärtssieg ein.

FSV Weiler zum Stein – Großer Alexander Backnang 4:1
Unter den Augen von Schiedsrichter Niklas Straßer zeigten die Gastgeber eine starke Vorstellung. Elias Scheuing traf in der 26. Minute zur Führung. Nach der Pause legte Marcel Weishäupl in der 54. Minute nach, doch Georgios Xanthopoulos brachte die Gäste in der 61. Minute zurück ins Spiel. Nur kurz darauf sorgte erneut Marcel Weishäupl mit Treffern in der 72. und 75. Minute für klare Verhältnisse und den 4:1-Endstand.

SV Steinbach – FC Viktoria Backnang 3:2
Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Talha Ünal traf bereits in der 2. Minute, Marius Seitter erhöhte in der 10. Minute und erneut Talha Ünal stellte in der 29. Minute auf 3:0. Doch Backnang gab nicht auf: Osman Ceylan verkürzte in der 49. Minute, Patryk Ferraro legte in der 54. Minute nach. Am Ende blieb es jedoch beim knappen 3:2-Sieg für Steinbach.

Kreisliga A3:

TSV Hessental – Spvgg Unterrot 3:0
Die Gastgeber feierten einen verdienten Heimsieg. Marco Fischer brachte Hessental in der 19. Minute in Führung. Kurz vor Schluss erhöhte er in der 87. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Nur zwei Minuten später sorgte Mansour Ahmadi in der 89. Minute mit dem dritten Treffer für den Endstand.

SC Bühlertann – TSV Ilshofen II 1:1
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell. Kurz vor der Pause brachte Jannis Schierle die Gäste in der 44. Minute in Führung. Doch die Hausherren schlugen sofort nach dem Seitenwechsel zurück: Nico Ulreich verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

SGM Rosengarten – Sportfreunde DJK Bühlerzell 3:2
Rosengarten startete furios in die Partie. Markus Hasselböck traf in der 9. Minute zur Führung und legte in der 15. Minute das 2:0 nach. Vincent Bilk erhöhte in der 39. Minute sogar auf 3:0. Doch die Gäste meldeten sich zurück: Marvin Köder verkürzte in der 45. Minute, Maximilian Schwarz in der 61. Minute. Am Ende rettete Rosengarten die knappe Führung über die Zeit.

TSV Vellberg – TSV Obersontheim II 5:3
Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen. Edgar Wagner brachte Obersontheim II in der 6. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch Vellberg schlug zurück: Daniel Köder (19.) und Hannes Fischer (23.) drehten die Partie. Tim Blümel glich in der 44. Minute aus. Nach der Pause sorgte Jona Wedde mit einem Doppelpack in der 53. und 69. Minute für die Vorentscheidung. Jan Schierle erhöhte in der 78. Minute auf 5:2, ehe erneut Tim Blümel in der 84. Minute zum 5:3-Endstand traf.

TSV Sulzdorf – SC Steinbach-Comburg 0:0
Ein umkämpftes Spiel ohne Sieger. Beide Mannschaften standen defensiv stabil und ließen kaum klare Chancen zu. Am Ende blieb es bei einem torlosen Remis.

Kreisliga A4:

TSV Dünsbach – TSV Gerabronn 4:0
Ein souveräner Heimsieg für Dünsbach. Jonathan Heynold brachte die Gastgeber schon in der 7. Minute auf Kurs. Dennis Hauber erhöhte in der 25. Minute und verwandelte nach der Pause in der 66. Minute auch einen Foulelfmeter. Leon Badent setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt. Bitter für Gerabronn: Kodzo Venunye Vossa sah in der 68. Minute die Rote Karte.

FC Honhardt – TV Rot am See 3:0
Vor 130 Zuschauern dominierte der FC Honhardt das Geschehen. Andreas Fuchs traf in der 38. Minute zur Führung, Fabian Rau verwandelte in der 54. Minute einen Handelfmeter zum 2:0. Jakob Bach stellte in der 87. Minute den 3:0-Endstand her. Für die Gäste kam es noch schlimmer, als Noah Ritter in der 59. Minute die Rote Karte sah.

VfR Altenmünster – SSV Stimpfach 2:0
Die Gastgeber legten den Grundstein für den Sieg bereits in der ersten Halbzeit. Berkant Kirmizier traf in der 31. Minute zur Führung, Görkem Aladag erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. Vor 130 Zuschauern brachte Altenmünster den Vorsprung danach sicher ins Ziel.

SV Brettheim – SpVgg Satteldorf II 0:5
Die Gäste aus Satteldorf feierten einen Kantersieg. Michael Beyer brachte sein Team in der 5. Minute per Foulelfmeter in Führung und legte in der 20. Minute nach. Danach übernahm Chris Belesnai mit Treffern in der 33. und 45. Minute das Kommando. Simon Kouril setzte in der 67. Minute den Schlusspunkt zum 5:0.

SpVgg Gammesfeld – SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 0:1
Gammesfeld vergab früh die große Chance, als Marius Beck in der 26. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Jonas Busch scheiterte. In der 66. Minute nutzte Patrick Angele die Gelegenheit für die Gäste und erzielte das Tor des Tages. Damit sicherte Hengstfeld-Wallhausen einen knappen Auswärtssieg.

