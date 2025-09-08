FV Sulzbach mit 9:1, ein Spielabbruch, SV Steinbach gewinnt Stadtderby

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – 1. FC Hohenacker 0:5

Hohenacker feierte einen klaren Auswärtssieg. Lars Rögner brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Oliver Häussler in der 52. Minute, bevor Nick Polzin in der 60. Minute das 3:0 folgen ließ. Cedric Sigle stellte nur fünf Minuten später auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Alexander Nita in der 78. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

SV Remshalden – TB Beinstein 3:1

Remshalden drehte nach der Pause auf und belohnte sich mit drei Punkten. Luca Bader traf in der 47. Minute zur Führung, ehe Ben Tottermusch in der 72. Minute das 2:0 erzielte. Zwar konnte Charalambos Athanasiadis in der 78. Minute verkürzen, doch nur zwei Minuten später stellte Marcel Gischnewski mit dem 3:1 den Endstand her.

VfL Winterbach – TV Weiler/Rems 1:6

Winterbach musste sich einem starken TV Weiler/Rems beugen. Philipp Klodt eröffnete kurz vor der Pause in der 42. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein Eigentor von Collin Knabe in der 52. Minute auf 0:2, ehe erneut Philipp Klodt in der 53. Minute nachlegte. Michail Panagos traf in der 66. Minute, Simon Zasinski in der 76. Minute. Luca Ridjan gelang in der 83. Minute zwar der Ehrentreffer, doch Michael Rienecker setzte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 89. Minute den 6:1-Schlusspunkt.

Anagennisis Schorndorf – FC Kosova Kernen 2:0

Die Gastgeber entschieden die Partie nach der Pause. Rafail Stavridis traf in der 61. Minute zur Führung und legte nur neun Minuten später in der 70. Minute nach. Damit war der 2:0-Sieg perfekt.

SV Hertmannsweiler – SV Fellbach II 3:2

Ein packendes Duell boten sich Hertmannsweiler und Fellbach II. Marco Schäfler traf in der 34. Minute zur Führung, Mario Dragic legte nur zwei Minuten später nach. Doch Michail Antoniou brachte die Gäste postwendend in der 37. Minute zurück. Nach der Pause stellte Boris Antic in der 47. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte Julian Spangenberg in der 52. Minute auf 3:2, doch am Ende brachte Hertmannsweiler den Vorsprung über die Zeit.

VfR Birkmannsweiler – SSV Steinach-Reichenbach 1:0

Ein Krimi bis in die Nachspielzeit. Julian Kögel traf in der 90.+1 Minute zum vielumjubelten Siegtreffer für Birkmannsweiler. In der 95. Minute sah Luca Haag von den Gästen die Gelb-Rote Karte, womit alle Hoffnungen auf ein Comeback endgültig erloschen.

FSV Waiblingen II – SC Korb 3:3

Ein emotionales Duell mit vielen Wendungen. Christos Akritidis brachte Waiblingen in der 31. Minute in Führung, doch Joel Cseledes glich in der 40. Minute aus. Nach der Pause traf Simon Linsenmeier in der 53. Minute zum 2:1 für Korb. Adriano Carone stellte in der 66. Minute den Ausgleich her, doch Alex Mayer brachte die Gäste in der 79. Minute erneut in Front. Nur zwei Minuten später egalisierte Antonio Di Viesti zum 3:3-Endstand. Besonders bitter für Korb: Joel Cseledes scheiterte in der 72. Minute mit einem Foulelfmeter an Torhüter Joel Heske.