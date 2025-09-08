FV Sulzbach mit 9:1, ein Spielabbruch, SV Steinbach gewinnt Stadtderby

SV Allmersbach II – FC Welzheim 3:4
Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival. Ruven Nübel brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, ehe Kim-Steffen Schmidt in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. Sebastian Lägel verkürzte in der 31. Minute, doch Nico Dyrska stellte in der 39. Minute den alten Abstand wieder her. Als erneut Ruven Nübel in der 52. Minute traf, schien die Partie entschieden. Doch Lion Karsch machte es mit seinen Treffern in der 76. und 84. Minute noch einmal spannend – am Ende reichte es für Allmersbach II jedoch nicht mehr.
VfL Winterbach II – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 0:7
Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Sebastian Schmölzer traf in der 13. Minute zur Führung, ehe Tim Stein zwischen der 21. und 39. Minute gleich dreimal zuschlug. Marco Bargel legte in der 45. Minute das 5:0 nach. Nach der Pause verwandelte Lukas Krawtschuk in der 63. Minute einen Foulelfmeter, ehe Tim Stein nur eine Minute später mit seinem vierten Treffer den 7:0-Endstand herstellte.
SGM Erbstetten/TSG Backnang II – TSC Murrhardt abgebrochen
Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
VfR Murrhardt – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 3:2
Die Hausherren legten eine furiose erste Halbzeit hin. Achilleas Avramidis eröffnete in der 11. Minute, Jan Niklas Schommer legte in der 23. Minute nach, ehe Lars Kleemann in der 44. Minute sogar auf 3:0 stellte. Nach der Pause kam Spannung auf: Luca Renz verkürzte in der 62. Minute, Ferris Medagli traf in der 69. Minute zum 3:2. Doch am Ende brachte Murrhardt den Sieg über die Zeit.
FV Sulzbach/Murr – SV Unterweissach II 9:1
Ein echtes Schützenfest feierte der FV Sulzbach/Murr. Carsten Czoll (7.) und Kolja Schäffner (10.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Pascal Munz (24.) und Finn Dieterich (29.) erhöhten, bevor erneut Carsten Czoll in der 35. Minute traf. Zwar verkürzte Nikolai Schlosser in der 38. Minute, doch nach der Pause spielte nur noch Sulzbach: Mouhammad Khaled Al Shorbaji (74.), zweimal Finn Dieterich (79., 83.) und Radomir Simeonov Stanchev (86.) machten den 9:1-Kantersieg perfekt.
SK Fichtenberg – TSV Sulzbach-Laufen 0:2
Die Gäste entschieden die Partie nach der Pause. Louis-Elia Ziehr traf in der 55. Minute zur Führung, ehe Lukas Kühneisen in der 65. Minute das 2:0 nachlegte. Damit fuhr der TSV Sulzbach-Laufen einen verdienten Auswärtssieg ein.
FSV Weiler zum Stein – Großer Alexander Backnang 4:1
Unter den Augen von Schiedsrichter Niklas Straßer zeigten die Gastgeber eine starke Vorstellung. Elias Scheuing traf in der 26. Minute zur Führung. Nach der Pause legte Marcel Weishäupl in der 54. Minute nach, doch Georgios Xanthopoulos brachte die Gäste in der 61. Minute zurück ins Spiel. Nur kurz darauf sorgte erneut Marcel Weishäupl mit Treffern in der 72. und 75. Minute für klare Verhältnisse und den 4:1-Endstand.
SV Steinbach – FC Viktoria Backnang 3:2
Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Talha Ünal traf bereits in der 2. Minute, Marius Seitter erhöhte in der 10. Minute und erneut Talha Ünal stellte in der 29. Minute auf 3:0. Doch Backnang gab nicht auf: Osman Ceylan verkürzte in der 49. Minute, Patryk Ferraro legte in der 54. Minute nach. Am Ende blieb es jedoch beim knappen 3:2-Sieg für Steinbach.