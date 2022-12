FV Sulzbach II bangt um Rang eins Tabellenführer der Kreisliga B5 pausiert.

Kreisliga B5: Spitzenreiter FV Sulzbach II ist zum Abschluss der Vorrunde spielfrei und wird den Platz an der Sonne vermutlich an den FSV Weiler zum Stein II abgeben müssen, der bei der SG Sulzbach-Laufen/Gschwend II weiter ungeschlagen bleiben möchte. Die dritte Mannschaft des TSV Althütte will mit einem Heimsieg gegen den FC Oberrot II eine erfolgreiche Hinrunde auf Rang drei beenden. Gewertet wurde unterdessen ein Nachholspiel, das am Mittwoch stattfinden sollte. Der TAHV Gaildorf II trat wegen personeller Probleme beim FC Welzheim II nicht an.