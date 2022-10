FV Sulz setzt sich im Verfolgerduell durch Sulz und Willstätt nun in der Tabelle fast mit der identischen Bilanz

In der Tat begann die Begegnung mit einer Dominanz der Gäste, entsprechend früh ging der VfR mit 1:0 durch Liviu-Andrei Chirita in Führung. Es dauerte eine Weile, bis sich die Sulzer sortiert hatten, dann übernahmen sie mehr und mehr die Kontrolle. Der Ausgleich fiel in der 18. Minute durch Bjarne Binder, ein Eigentor von Johannes Kautzmann brachte die Sulzer Führung noch vor der Pause.



Auch im zweiten Abschnitt begannen die Gäste stürmisch, liefen jedoch nach knapp einer Stunde in einen klassischen Konter, den Felix Studer zum 3:1 abschloss. Nun ließ sich die Heimmannschaft zurückfallen, wartete ab und spekulierte weiterhin auf Konter. Die Willstätter rannten und kamen durch Ardian Zenelji eine Viertelstunde vor dem Ende zum 2:3. Nun waren die Gäste natürlich bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Die Sulzer Defensive geriet phasenweise auch etwas ins Schwimmen, unterm Strich waren die Angriffsbemühungen des VfR aber nicht zwingend genug, um einen Punkt mitzunehmen.



Nutznießer des Sulzer Erfolgs sind die Spitzenteams FV Rammersweier und VfR Elgersweier, die nach Siegen ihrerseits nun mit acht (FVR) und sieben (VfR) Punkten Vorsprung die Liga anführen. Der VfR Elgersweier gewann genauso sicher mit 3:0 gegen den Zeller FV wie der FV Rammersweier gegen den SV Fautenbach.



Groß war die Freude auch beim FC Neuried, der nach einer Viertelstunde schon mit 0:2 gegen die SG Freistett/Rheinbischofsheim zurücklag, am Ende mit 3:2 die Punkte trotzdem noch behalten durfte und einen Sprung auf Rang elf machte. Ebenfalls gedreht hat der SV Oberschopfheim seine Partie beim neuen Tabellenletzten FV Unterharmersbach. Nach einem 0:1-Pausenrückstand brachten drei Tore in der zweiten Hälfte den Sieg für die Elf von Alexander Zehnle. Kein Glück hatte hingegen der FSV Altdorf, der durch ein spätes Tor dem SV Renchen mit 0:1 unterlag und damit den Sprung in die Verfolgergruppe verpasste.