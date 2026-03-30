FV Sulz besiegt in der Fußball-Bezirksliga den SV Diersheim mit 3:0

Aggressive Zweikampfführung: Die Sulzer Ümit Sen (rechts) und Kaan-Sadi Deger attackieren den Diersheimer Robert Hartfiel. – Foto: Johannes Barthmes

Der 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Diersheim ist in der Fußball-Bezirksliga der dritte Erfolg des FV Sulz in Serie. Die Gelb-Schwarzen machen dank der neun Punkte einen großen Sprung nach vorn.

Obwohl ein frischer Wind am Sonntagnachmittag noch über die Anlage wehte, lachte die Sonne über der Sulzer Stellfalle. Verflogen sind die dunklen Wolken, die zu den Abstiegssorgen des Vereins passten. Seit der lange verletzte Spielertrainer Ümit Sen wieder auf dem Rasen steht, läuft es für den FV Sulz deutlich besser. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.