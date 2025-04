FV Sontheim will vor Ostern vorlegen – Neresheim nun in Lauerstellung

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II mussten sich zuletzt deutlich mit 1:4 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II geschlagen geben. Mit 29 Punkten befindet sich die Reserve im unteren Mittelfeld, braucht aber dringend noch Zähler, um nicht in gefährliche Nähe zu rutschen. Tabellenführer FV Sontheim/Brenz setzte sich am vergangenen Spieltag mit 1:0 gegen die TSG Nattheim durch und verteidigte die Spitze knapp. Mit einem Auswärtssieg in Dorfmerkingen kann der FV Sontheim/Brenz die Tabellenführung vorerst festigen und den Druck auf die Verfolger erhöhen.

Der TSV Hüttlingen sammelte am vergangenen Wochenende mit dem 2:1-Auswärtssieg bei der DJK Schwabsberg-Buch drei wichtige Zähler und steht nun mit 31 Punkten auf Rang acht. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Fleinheim ist ein Heimsieg Pflicht, will man sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Die Sportfreunde Fleinheim stehen mit nur sechs Punkten weiterhin am Tabellenende und kassierten zuletzt beim 2:4 gegen Tannhausen/Stödtlen die 18. Saisonniederlage. Die Ausgangslage ist klar, doch auch in dieser Partie gilt: Jeder Punkt ist im Abstiegskampf von Bedeutung.