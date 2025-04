FV Sontheim nutzt erneuten Neresheim-Patzer aus und ist jetzt Erster

Ein unterhaltsames Unentschieden sahen die Zuschauer in Unterkochen. Ein Eigentor von Christian Essig brachte die Gäste aus Durlangen früh in Front (13.), Adrian Drimus legte in der 22. Minute nach. Doch Unterkochen reagierte postwendend: Luis Löffelad verkürzte nur zwei Minuten später (24.), ehe Dominik Eller in der 38. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. In der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken.

In einer kampfbetonten Partie entschied ein verwandelter Foulelfmeter von Michael Kastler in der 65. Minute das Spiel zugunsten des FV Sontheim/Brenz. Beide Mannschaften agierten über weite Strecken auf Augenhöhe, doch Sontheim war vor dem Tor effizienter. Die Defensive der Gastgeber ließ kaum Chancen zu und brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit. Mit diesem Erfolg schiebt sich Sontheim weiter in Richtung oberes Tabellendrittel, während Nattheim wichtige Punkte liegen lässt.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld trennten sich der TV Neuler und der SV Neresheim mit einem gerechten 1:1. Christian Bieg brachte die Hausherren in der 41. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck und wurden durch den Ausgleichstreffer von Patrick Nagler in der 75. Minute belohnt. Beide Teams bemühten sich im Anschluss um den Lucky Punch, blieben aber ohne weiteres Tor. In der Tabelle hilft das Remis beiden Mannschaften nur bedingt.

Mit einem verdienten Heimsieg hat sich der FC Spraitbach gegen die Sportfreunde Lorch durchgesetzt. Alin Fuchs traf bereits in der 5. Minute zur Führung, Robin Antz erhöhte auf 2:0 (22.). Kilian Kuntz brachte Lorch mit dem Anschlusstreffer in der 37. Minute zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel stellte Jannic Maletic mit dem 3:1 in der 51. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar verkürzte Stefan Weida nochmals (77.), doch Robin Antz traf in der 82. Minute zum Endstand.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen präsentierte sich vor heimischem Publikum in Spiellaune und feierte einen auch in der Höhe verdienten 4:2-Erfolg über Germania Bargau. Bereits nach sieben Minuten gerieten die Gäste durch ein Eigentor von Dominik Tabori mit 0:1 ins Hintertreffen. Baris Acikgöz erhöhte in der 50. Minute, ehe Nenad Dedic (57.) und erneut Acikgöz (81.) auf 4:0 stellten. Ein verschossener Foulelfmeter von Acikgöz in der 80. Minute war lediglich eine Randnotiz. Bargau betrieb mit späten Treffern von Simon Bretzler (84.) und Yeison Erhard (86.) nur noch Ergebniskosmetik.

Lange sah es nach einem Punktgewinn für die DJK Schwabsberg-Buch aus, doch am Ende reichte es erneut nicht. Max Melzer brachte die Gäste aus Hüttlingen in der 18. Minute in Führung. In der 75. Minute glich Nicolas Schopf für die Hausherren aus. Doch Martin Buse bestrafte eine Unachtsamkeit der Gastgeber in der 89. Minute und sicherte Hüttlingen drei wertvolle Auswärtspunkte. Schwabsberg-Buch steckt damit weiter tief im Tabellenkeller, während Hüttlingen ein Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg setzt.

Ein offener Schlagabtausch endete mit einem Auswärtserfolg für die SGM Tannhausen/Stödtlen. Florian Wille brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, Michael Illenberger glich in der 32. Minute für Fleinheim aus. Erneut Wille traf per Foulelfmeter zur 2:1-Führung (77.), die jedoch Simon Illenberger nur zwei Minuten später egalisierte (79.). In der Schlussphase bewiesen die Gäste die besseren Nerven: Alexander Vaas traf in der 88. Minute, David Weißenburger setzte mit dem 4:2 in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt. Tannhausen/Stödtlen bleibt damit auf Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte.