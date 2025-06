FV Sontheim ist Meister und steigt auf - SV Neresheim patzt ganz spät

Mit einem hart erarbeiteten 2:1-Sieg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II machte der FV Sontheim/Brenz die Meisterschaft perfekt. Cedric Reidegeld brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Felix Sparr in der 45.+6 Minute aus. In der 59. Minute sorgte Jakob Gläser schließlich für den entscheidenden Treffer. Sontheim beendet die Saison mit 65 Punkten auf Platz eins, Hofherrnweiler II landet mit 40 Zählern auf Rang neun.

Der TV Neuler zeigte gegen das abgeschlagene Schlusslicht Sportfreunde Fleinheim eine souveräne Vorstellung. Manuel Greiner traf früh in der 4. und 10. Minute doppelt. Tim Knauer erhöhte in der 26. Minute auf 3:0. In der zweiten Hälfte schraubten Hannes Nagel (77.) und Marius Gentner (83.) das Ergebnis in die Höhe. Neuler belegt mit 54 Punkten Rang fünf, Fleinheim bleibt mit nur sechs Punkten Letzter und steigt ab.

Für die DJK Schwabsberg-Buch war der 5:1-Auswärtssieg beim FC Spraitbach ein letzter Hoffnungsschimmer. Johannes Fuchs traf in der 12. und 40. Minute, Marco Uhl netzte bereits in der 13. Minute. Nach dem Anschluss durch Noah Hägele in der 42. Minute legte Michael Fürst in der 50. und 53. Minute doppelt nach. Schwabsberg-Buch schließt mit 37 Punkten auf Platz 13 ab und geht in die Relegation. Spraitbach, mit nur 21 Punkten auf Rang 15, steigt ab.

Der FV 08 Unterkochen sicherte sich zum Saisonabschluss drei Punkte gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen. Tim Eckstein traf in der 49. Minute zur Führung, Albin Maliqi legte in der 57. Minute nach. Baris Acikgöz verkürzte in der 65. Minute, ehe Jonas Ilg in der 76. Minute den Endstand herstellte. Unterkochen beendet die Saison mit 55 Punkten auf einem starken vierten Platz, Heldenfingen wird mit 56 Punkten Dritter.

Lorch gelang im Heimspiel gegen den 1. FC Germania Bargau der so wichtige Heimsieg zum Ligaverbleib. Manuel Nusser traf in der 13. Minute zur Führung, Kilian Kuntz erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Danach kontrollierten die Hausherren das Spiel.

Der SV Neresheim war 90 Minuten lang auf dem richtigen Weg, ehe das Spiel in den letzten Minuten kippte. Patrick Nagler traf bereits in der 1. Minute zur Führung, Ismael Kone erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Doch Max Feinauer (73.), David Steidle (85.) und schließlich Jan Miller in der 90. Minute drehten das Spiel für Hüttlingen. Neresheim, vor wenigen Wochen noch Tabellenführer, bleibt mit 60 Punkten auf Rang zwei und muss in die Relegation. Hüttlingen verbessert sich mit 42 Punkten auf Rang sieben.

Die TSG Nattheim gab im Heimspiel gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen alles – und wurde spät belohnt, aber nicht gerettet. Dominik Feil traf in der 62. Minute zur Führung für die Gäste. Franz Fischer (87.) und Patrick Brümmer (89.) drehten das Spiel für die TSG. Trotz des späten Sieges bleibt Nattheim mit 37 Punkten auf Rang 14 und muss den bitteren Gang in die Kreisliga antreten. Tannhausen/Stödtlen rettet sich mit 38 Zählern auf Platz zwölf.