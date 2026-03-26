 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

FV Schutterwald will nicht als Prügelknabe die Saison beenden

Spielertrainer Simon Schulze versprüht dennoch Zuversicht

von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
So vermag der Schutterwälder Simon Schulze (grüne Spielkleidung) auf dem Fußballplatz zu kämpfen.
So vermag der Schutterwälder Simon Schulze (grüne Spielkleidung) auf dem Fußballplatz zu kämpfen. – Foto: Wolfgang Künstle

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LL Südbaden - 1
Schutterwald

Weit abgeschlagen liegt der FV Schutterwald am Tabellenende der Fußball-Landesliga. Sein Spielertrainer Simon Schulze versprüht dennoch Zuversicht, sein Nachfolger Gökhan Kaplan erst recht.

Die bisherigen Ergebnisse der Meisterschaftsspiele in diesem Kalenderjahr verraten viel: 0:4 in Oberwolfach, 0:2 gegen Stadelhofen, 0:5 in Hofstetten. Der FV Schutterwald ist der Punktelieferant schlechthin in der Landesliga, eine Mannschaft, die vor dem gegnerischen Tor ungefährlich agiert und selbstverständlich als sicherer Absteiger feststeht. Als Reporter könnte man angesichts dieser Situation befürchten, dass man den Spielertrainer der Grün-Weißen, Simon Schulze, nur schwer am Mobiltelefon erreichen wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.