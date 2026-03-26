FV Schutterwald will nicht als Prügelknabe die Saison beenden

So vermag der Schutterwälder Simon Schulze (grüne Spielkleidung) auf dem Fußballplatz zu kämpfen. – Foto: Wolfgang Künstle

Die bisherigen Ergebnisse der Meisterschaftsspiele in diesem Kalenderjahr verraten viel: 0:4 in Oberwolfach, 0:2 gegen Stadelhofen, 0:5 in Hofstetten. Der FV Schutterwald ist der Punktelieferant schlechthin in der Landesliga, eine Mannschaft, die vor dem gegnerischen Tor ungefährlich agiert und selbstverständlich als sicherer Absteiger feststeht. Als Reporter könnte man angesichts dieser Situation befürchten, dass man den Spielertrainer der Grün-Weißen, Simon Schulze, nur schwer am Mobiltelefon erreichen wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.