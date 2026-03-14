FV Sasbach startet mit neuem Trainerteam in die kommende Saison

Zur neuen Saison stellt sich unser Trainerteam neu auf. Michael Sommer (37) übernimmt die Rolle des Trainers an der Seitenlinie. Unterstützt wird er von Moritz Ganter (26), der künftig als Spielertrainer fungieren wird.

Beide sind Inhaber der Trainer-B-Lizenz und haben bereits höherklassige Erfahrung gesammelt.

Michael war jahrelang Spieler beim SV Endingen und beim Bahlinger SC in der Ober- und Verbandsliga. Anschließend konnte er bereits erste Erfahrung als Co-Trainer sammeln.

Moritz stammt aus unserer eigenen Jugend und war anschließend in der Jugend des Bahlinger SC sowie bei den Herren des SC Wyhl aktiv. Aufgrund von Studium und Arbeit zog es ihn zwischenzeitlich an de Bodensee, wo auch er schon als Trainer tätig war.