FV Rot-Weiß Weiler gewinnt 3:2 in Riedlingen

Im Freitagabenspiel holte der FV Weiler einen 3:2-Auswärtssieg beim TSV Riedlingen.

Das Topspiel der Landesliga, Staffel 4, steigt am Samstag zwischen dem VfB Friedrichshafen und der SSG Ulm 99 verspricht Hochspannung im Rennen um die Meisterschaft. Der FC Blaubeuren empfängt mit dem FC Wangen ein formstarkes Team, das mit einem weiteren Erfolg wieder in den Aufstiegskampf eingreifen könnte.

In der Abstiegsrunde trifft der SV Oberzell auf den FV Biberach, der FV Olympia Laupheim empfängt den SV Ochsenhausen zum Derby.