FV Rot im Abstiegskampf, SV Sulmetingen will weiter klettern

Für den FV Rot ist die Partie ein frühes Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Nach vier Spielen stehen die Roter noch ohne Punkt da und haben zudem bereits 16 Gegentore kassiert. Auch das letzte Spiel beim VfB Gutenzell verlief ernüchternd: Bereits nach sechs Minuten geriet man durch Jonas Brose in Rückstand, ehe Andreas Höhn in der 17. Minute und Yanick Schraivogel in der 26. Minute für den Gastgeber nachlegten. Spätestens nach dem verwandelten Foulelfmeter von Tobias Hochdorfer in der 70. Minute war die 0:4-Niederlage endgültig besiegelt. Damit bleibt der Aufsteiger auf dem letzten Tabellenplatz und hofft nun vor heimischer Kulisse auf eine Trendwende.

Ganz anders die Stimmung beim SV Sulmetingen, der zuletzt gegen den SV Ochsenhausen einen 2:0-Sieg einfuhr. Entscheidender Mann war Manuel Pohl, der in der 74. Minute zunächst per Foulelfmeter traf und nur vier Minuten später in der 78. Minute nachlegte. Mit diesem Erfolg verbesserten sich die Sulmetinger auf Rang 13 und verschafften sich etwas Luft im Tabellenkeller. Nun gilt es, in Rot nachzulegen und den Anschluss an das dicht gedrängte Mittelfeld zu halten.

Die Tabellensituation verleiht dem Spiel zusätzliche Brisanz: Rot muss unbedingt punkten, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren, während Sulmetingen die Chance hat, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.