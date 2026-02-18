FV Ravensburg: Zwei wichtige Spieler fallen zum Rückrundenstart aus

Das Hinspiel endete deutlich mit 0:4, doch Soyudogru sieht eine veränderte Ausgangslage. „Im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen haben wir uns definitiv weiterentwickelt.“ Gleichzeitig mahnt er Realismus an: „Gegen den Tabellenführer braucht man allerdings einen sehr guten Tag und eine hohe Konzentration über 90 Minuten, um etwas Zählbares mitzunehmen.“ Trotzdem wolle seine Mannschaft „mutig auftreten“.

Die Stärken des Gegners beschreibt er klar: „Mannheim verfügt über eine sehr hohe individuelle Qualität auf mehreren Positionen und eine extrem starke Offensive. Sie haben nicht zufällig die meisten Tore in der Liga geschossen.“ Ravensburg setzt dem die eigene Entwicklung aus der Vorbereitung entgegen. „Das Testspiel gegen den SC Pfullendorf hat gezeigt, dass unsere Abläufe immer besser greifen. Im letzten Drittel müssen wir jedoch noch zielstrebiger werden. Insgesamt war es ein guter und wertvoller Härtetest.“

Angespannte personelle Lage

Personell geht der FV allerdings angeschlagen in das Topspiel. „Die personelle Situation ist aktuell angespannt. Mit Felix Schäch und Leon Gorgol fallen zwei wichtige Spieler langfristig aus.“ Diese Ausfälle träfen die Mannschaft hart: „Beide Verletzungen tun uns sportlich sehr weh. Wir müssen diese Ausfälle versuchen als Mannschaft aufzufangen.“ Hoffnung macht ihm die interne Entwicklung: „In der Vorbereitung gab es einige Spieler, die sich in den Vordergrund spielen konnten. Darunter auch junge Spieler, die den nächsten Schritt gemacht haben und sich für mehr Einsatzzeiten empfohlen haben.“

Blick auf die Rahmenbedingungen

Auch organisatorisch läuft der Countdown. Ob gespielt werden kann, ist wetterabhängig. „Wir tun alles dafür, dass das Spiel am Samstag stattfinden kann. Letztlich hängt es jedoch davon ab, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt. Ich hoffe, dass die Bedingungen halten und wir in der cteam Arena spielen können.“

Vertragsverlängerung von Bachmann



Abseits des Platzes setzte der Verein kurz vor dem Rückrundenauftakt weiteres Zeichen. Verteidiger Maximilian Bachmann verlängerte seinen Vertrag bis 2027. Der Klub schrieb dazu: „Liebe FV Fans - kurz vor dem Rückrundenauftakt freuen wir uns, euch die Vertragsverlängerung von Maxi Bachmann präsentieren zu dürfen.“ Bachmann, der im vergangenen Sommer vom VfR Heilbronn kam, geht somit in seine zweite Saison im Ravensburger Trikot.



