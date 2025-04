FV Ravensburg zum Siegen „verurteilt“

Die Mannschaft muss am Samstag gegen den abgeschlagenen Tabellensiebzehnten Calcio Leinfelden Echterdingen gewinnen und zwar ohne Wenn und Aber und sie muss eine Reaktion zeigen. Weitere Punktverluste im Abstiegskampf, könnten den „Oberligadino“ frühzeitig direkt in die Verbandsliga absteigen lassen.



Bei aller sportlicher Brisanz gibt es auch erfreulicheres aus Oberschwaben zu berichten. Dauerbrenner Thomas Zimmermann – seit der Jugend beim FV – hat zwischenzeitlich sein 300stes Oberligaspiel für seinen FV abgeliefert. Eine wahrlich großartige Leistung. Der FV wird Zimmermann am Samstag noch ehren. Anpfiff in der CteamArena ist am Samstag um 14 Uhr.