FV Ravensburg: „Wir wollen wieder eine gute Struktur hinbekommen“

Am kommenden Samstag reist der FV Ravensburg zum FC Zuzenhausen, der momentan auf dem 16. Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg rangiert. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr. Nach der letzten Niederlage gegen den Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach (1:3) möchte die Mannschaft von Trainer Martin Braun nun einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und die nächsten Punkte im Kampf um den Verbleib in der Liga einfahren.

„Wir wollen wieder eine gute Struktur hinbekommen und aus dieser heraus im Spiel mit dem Ball immer wieder zu Torchancen kommen“, erklärte Braun vor dem Spiel. Im Hinspiel konnte der FV Ravensburg das Duell mit 3:1 für sich entscheiden, doch Braun warnt vor der Gefährlichkeit des FC Zuzenhausen: „Zuzenhausen ist sehr torgefährlich und schafft es immer wieder, zu guten Abschlüssen zu kommen. Sie sind auch die einzige Mannschaft, welche bisher sowohl gegen Großaspach als auch gegen Balingen gepunktet hat. Das zeigt, dass sie an guten Tagen sehr gefährlich sein können.“

Die Ravensburger werden also gewarnt ins Spiel gehen müssen, um gegen die abstiegsbedrohten Zuzenhausener, die in dieser Saison bereits überraschende Ergebnisse erzielt haben, nichts anbrennen zu lassen. Die Mannschaft von Trainer Braun wird alles daran setzen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen, um sich im Tabellenkeller weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen.

Die Trainingswoche des FV Ravensburg stand im Zeichen der Regeneration nach der anstrengenden englischen Woche, in der das Team gegen die Spitzenteams aus Balingen und Großaspach antrat. „Zu Beginn haben wir nach der englischen Woche etwas mehr regeneriert“, sagte Braun. Anschließend lag der Fokus auf der Weiterentwicklung der defensiven Abläufe und einer noch präziseren Offensive. Diese Mischung aus Erholung und gezieltem Feinschliff soll dem Team helfen, gegen Zuzenhausen wieder als Einheit aufzutreten und mit einer klaren Struktur auf dem Platz zu agieren.

Personelle Lage vor dem Spiel

Für das Auswärtsspiel in Zuzenhausen gibt es einige Personalfragen zu klären. Neben dem weiterhin verletzten Patrick Kundruweit und Nicolas Jann, der auch in diesem Spiel ausfallen wird, ist die Einsatzfähigkeit von Philipp Kirsamer und Thomas Zimmermann noch unklar. Thomas Zimmermann hatte im Spiel gegen die TSG Balingen sein 300. Oberligaspiel gefeiert – eine historische Leistung. „Wir müssen schauen, ob sie wieder zur Verfügung stehen“, so Braun.



Vertragsverlängerung Co-Trainer

Der FV Ravensburg gab außerdem in einer Mitteilung bekannt, dass Co-Trainer Rahman Soyudogru seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Soyudogru, der seit der Saison 2021/22 Teil des Trainerstabs ist, hat sich in dieser Zeit als wichtiger Bestandteil des Teams etabliert. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement trägt er maßgeblich dazu bei, die Mannschaft weiterzuentwickeln. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Rahman um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Schön, dass du bleibst!“, so der Verein.



Das Restprogramm des FV Ravensburg

27. Spieltag: (A) FC Zuzenhausen (16.)

28. Spieltag: (H) Calcio Leinfelden-Echterdingen (17.)

29. Spieltag: (A) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (12.)

18. Spieltag: (H) SV Oberachern (7.)

30. Spieltag: (H) SSV Reutlingen (11.)

31. Spieltag: (A) FC Nöttingen (6.)

32. Spieltag: (H) 1. FC Normannia Gmünd (8.)

33. Spieltag: (A) TSV Essingen (10.)

34. Spieltag: (H) TSG Backnang (9.)