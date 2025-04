– Foto: Berthold Gebhard

FV Ravensburg: "Wir wollen im Offensivspiel konsequenter sein" FV Ravensburg empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg FV Ravensb. Calcio L-E

Am kommenden Samstag, den 19. April 2025, empfängt der FV Ravensburg im Rahmen des 28. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg Calcio Leinfelden-Echterdingen. Das Spiel, das um 14:00 Uhr im in der cteam Arena angepfiffen wird, ist für die Ravensburger ein weiteres entscheidendes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Der FV kam ganz gut aus der Winterpause, doch aus den letzten vier Spielen holte Ravensburg nur zwei Punkte . Derzeit stehen die Oberschwaben mit 28 Punkten aus 26 Spielen auf dem 14. Tabellenplatz, gegen den Tabellen-17. Calcio Leinfelden-Echterdingen soll ein wichtiger Sieg her.

Morgen, 14:00 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. Calcio Leinfelden-Echterdingen Calcio L-E 14:00 live PUSH

Trainer Martin Braun kündigte folgendes für das kommende Spiel an: „Wir werden versuchen, im Offensivspiel konsequenter zu sein, um mehr Chancen herauszuspielen und die notwendigen Tore zu erzielen.“ In den vergangenen Spielen hatte der FVR immer wieder Probleme, die vorhandenen Chancen effizient zu nutzen, was letztlich zu punktuellen Rückschlägen geführt hat. Eine bessere Chancenverwertung wird nun eine Schlüsselrolle spielen, um gegen den Tabellenvorletzten, der mit nur 15 Punkten aus 27 Spielen auf dem 17. Platz steht, drei wichtige Punkte zu holen.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Gefährlich trotz Tabellenlage Braun hob die fußballerische Qualität des Gegners hervor: „Calcio hat viele fußballerisch gute Spieler. Sie sind immer in der Lage, nach vorne gefährlich zu werden. Da müssen wir defensiv sehr aufmerksam sein.“ Gerade in der Offensive ist Leinfelden-Echterdingen immer wieder in der Lage, durch individuelle Qualität Nadelstiche zu setzen. Der FVR wird daher auch in der Defensive gefordert sein, um keinen unnötigen Gegentreffer zu kassieren und das Spiel zu kontrollieren.