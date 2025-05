FV Ravensburg: "Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen"

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr gastiert der FV Ravensburg beim TSV Essingen. Es ist der vorletzte Spieltag in einer Oberliga-Saison, die für die Oberschwaben lange von Unsicherheit geprägt war – und deren Ausgang weiterhin offen ist. Mit 36 Punkten belegt der FVR derzeit Rang 14, liegt damit vier Punkt hinter dem rettenden Ufer. Für Cheftrainer Rahman Soyudogru ist klar: „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen.“

Der 4:1-Heimerfolg am vergangenen Spieltag gegen Normannia Gmünd war in vielerlei Hinsicht ein Befreiungsschlag. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise stimmte – erstmals seit Wochen belohnte sich der FVR für eine konzentrierte und mutige Leistung. „Die Trainingswoche war nach dem Sieg sehr gut“, berichtet Soyudogru. „Der Sieg hat uns gut getan und gibt uns wieder Selbstvertrauen.“

Vor dem Auswärtsspiel in Essingen kann der FV Ravensburg nahezu in Bestbesetzung antreten, bis auf die Langzeitverletzten Levin Kundruweit und Samuel Boneberger kann der FV aus dem Vollen schöpfen

Zusätzlichen Auftrieb erhält die Mannschaft durch die Vertragsverlängerung von Daniele Gabriele. Der 30-jährige Angreifer bleibt zwei weitere Jahre in Ravensburg. Mit bislang zwölf Saisontoren ist Gabriele der torgefährlichste Spieler im Team. „Daniele ist ein Topspieler und macht in den Spielen oft den Unterschied“, lobt Soyudogru. „Wir freuen uns sehr, dass er weitere zwei Jahre bei uns bleibt. Das zeigt auch, dass er sich hier wohl fühlt und dem Verein auch in schwierigen Situationen helfen möchte.“