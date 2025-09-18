FV Ravensburg: "Wir wollen am Samstag eine Reaktion zeigen"

Nach der ernüchternden Heimniederlage gegen den FC 08 Villingen steht der FV Ravensburg am neunten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm unter Zugzwang. Trainer Rahman Soyudogru fordert von seiner Mannschaft ein anderes Gesicht als zuletzt. „Wir wollen am Samstag eine Reaktion auf die Niederlage gegen Villingen zeigen und das Spiel unbedingt gewinnen. Dafür müssen wir von Beginn an konzentriert auftreten und in den Zweikämpfen entschlossen sein.“
Türkspor mit Offensivqualitäten
Soyudogru warnt davor, die Aufgabe beim Aufsteiger zu unterschätzen. „Türkspor verfügt über viel Qualität in der Offensive und ist besonders bei Standardsituationen sehr gefährlich.“ Gerade in der Defensive, wo Ravensburg in dieser Saison bereits 20 Gegentore hinnehmen musste, wird höchste Konzentration gefragt sein.
Punkte gegen den Abwärtstrend gefordert
Auf die Frage ob das Motto für Samstag Hauptsache Punkten egal wie lautet, entgegnete der FV-Trainer folgedes: „Ja, auf jeden Fall. Vor allem wollen wir die Niederlage gegen Villingen wieder gutmachen und uns dafür mit Punkten belohnen.“ Der Blick auf die Tabelle unterstreicht die Dringlichkeit: Mit zehn Zählern steht der FV auf Rang elf, nur drei Punkte trennen ihn von der Abstiegszone. Ein weiterer Ausrutscher könnte den Druck erheblich erhöhen.
Personelle Situation vor der Partie
Im Hinblick auf die Kaderplanung gibt es zumindest positive Nachrichten. „Bis auf die Langzeitverletzten sind fast alle Spieler fit und einsatzfähig“, berichtet Soyudogru. Damit hat er am Samstag nahezu alle Optionen, um die dringend benötigte Reaktion auf den Platz zu bringen.