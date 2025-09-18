FV Ravensburg: "Wir wollen am Samstag eine Reaktion zeigen"

– Foto: Inge Hartmann

Nach der ernüchternden Heimniederlage gegen den FC 08 Villingen steht der FV Ravensburg am neunten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm unter Zugzwang. Trainer Rahman Soyudogru fordert von seiner Mannschaft ein anderes Gesicht als zuletzt. „Wir wollen am Samstag eine Reaktion auf die Niederlage gegen Villingen zeigen und das Spiel unbedingt gewinnen. Dafür müssen wir von Beginn an konzentriert auftreten und in den Zweikämpfen entschlossen sein.“

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars FV Ravensburg FV Ravensb. 14:00 PUSH



Die Aufarbeitung der 1:3-Niederlage sei intern bereits erledigt, wie der Trainer betont. „Wir haben die Fehler klar angesprochen und besprochen, was wir in den kommenden Spielen besser machen müssen. Dadurch war die Partie relativ schnell abgehakt, und wir konnten den Fokus direkt nach vorne richten.“ Die Aufmerksamkeit gilt nun dem nächsten Gegner, der mit elf Punkten in der Tabelle vor den Oberschwaben rangiert. Türkspor mit Offensivqualitäten



Soyudogru warnt davor, die Aufgabe beim Aufsteiger zu unterschätzen. „Türkspor verfügt über viel Qualität in der Offensive und ist besonders bei Standardsituationen sehr gefährlich.“ Gerade in der Defensive, wo Ravensburg in dieser Saison bereits 20 Gegentore hinnehmen musste, wird höchste Konzentration gefragt sein.