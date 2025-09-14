FV Ravensburg: "Wir waren nicht entschlossen genug"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FV Ravensburg hat am achten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Vor 640 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru dem FC 08 Villingen mit 1:3 und verpasste damit die Chance, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten

Der Trainer fand nach der Partie klare Worte. „Wir haben uns heute vor allem in der ersten Halbzeit schwergetan. Wir waren nicht entschlossen genug in den Zweikämpfen und hatten wenig Zugriff. Auch nach Ballgewinne, haben wir viel zu leicht die Bälle verloren“, bilanzierte Soyudogru. Zwar habe sein Team „im Großen und Ganzen so gut wie nichts zugelassen“, doch nach einem Eckball fiel das 0:1 in der 32. Minute durch Jonas Busam für den FC Villingen. Kurz vor der Pause bot sich Maximilian Bachmann die große Gelegenheit zum Ausgleich, doch „wir haben aber leider nur den Außenpfosten getroffen“.

Anschlusstreffer bringt nur kurz Hoffnung



Auch nach dem Seitenwechsel stellte sich zunächst keine Wende ein. „Nach der Pause war es eigentlich besser, wir haben jedoch in dieser Phase das zweite Tor kassiert“, so Soyudogru. Das 0:2 für den FC erzielte Fabio Pfeifhofer in der 53. Minute. Hoffnung keimte erst mit dem Treffer von Daniele Gabriele zum 1:2 in der 65. Minute auf. „Nach dem Anschlusstreffer waren wir gut im Spiel und hatten sogar die Chance auf den Ausgleich. Leider haben wir die Torchancen nicht genutzt“, erklärte der Trainer. Stattdessen machte Villingen mit dem dritten Tor durch Marcel Sökler alles klar. „Villingen hat danach das dritte Tor erzielt und den Sack zugemacht.“ „Ein Rückschlag“



Nach den Erfolgen der vergangenen Wochen war die Erwartung groß, die Serie auszubauen. „Ja, es ist ein Rückschlag. Wir hatten uns heute vorgenommen, nach den beiden Siegen die Serie fortzusetzen. Aber Rückschläge gehören im Fußball dazu. Wir müssen nächste Woche eine Reaktion zeigen und es besser machen“, sagte Soyudogru.