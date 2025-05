FV Ravensburg: "Wir versuchen, die Kräfte wieder zu bündeln"

Trainer Martin Braun resümierte nach der Partie: „Es war ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben gut und intensiv verteidigt, sodass es auf beiden Seiten wenig Chancen gab.“ In den ersten zehn Minuten der Partie fand der FV Ravensburg noch nicht richtig ins Spiel. „Wir haben noch etwas die Ordnung gesucht“, sagte Braun, was zu drei Schüssen der Gäste führte, von denen einer von Huber knapp am Tor vorbeiging. Auch in der 15. Minute hatte Oberachern eine gute Möglichkeit, als Ramon Castellucci einen 1:1-Schuss souverän parierte.

Auf der anderen Seite hatten auch die Ravensburger in der ersten Hälfte ihre Chancen. „Wir hatten in der 11. Minute nach einem guten Angriff die erste Chance, bei welcher ein Schuss von Daniele Gabriele ebenfalls ganz knapp am Tor vorbeiging“, berichtete Braun. Kurz darauf war es Gabriele, der den Ball erneut nur an die Latte setzte. „Philipp Kirsamer schoss in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus guter Position über das Tor“, so der Trainer weiter. Insgesamt sah Braun die erste Halbzeit als eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten: „Neben dieser guten Chance hatte Oberachern noch eine 1:1-Aktion, bei welcher Ramon Castellucci gut hält.“

Das entscheidende Tor und fehlende Effizienz

In der zweiten Halbzeit blieb es weiterhin spannend, doch das Tor fiel auf der Seite der Gäste. Maximilian Weiß erzielte in der 71. Minute den einzigen Treffer des Spiels. „Das Tor war aus unserer Sicht unglücklich, es fiel aus einer Situation, in der wir nicht konsequent genug verteidigt haben“, sagte Braun. Ravensburg versuchte zwar, auf den Rückstand zu reagieren, doch es fehlte die nötige Durchschlagskraft im Angriff. „Wir hatten auch noch zwei gute Freistöße in der 84. und 94. Minute, bei denen die Bälle jedoch über das Tor gingen“, fügte Braun hinzu. Es war ein weiteres Spiel, in dem der FV Ravensburg die vorhandenen Chancen nicht zu einem Tor ummünzen konnte.

„Wir sind alle sehr enttäuscht und wissen, dass wir nur gemeinsam aus dieser schwierigen Situation rauskommen können“, so Braun über die bedrohliche Lage für den FV.

Der Blick nach vorne: Reutlingen als nächste Herausforderung

Das nächste Spiel für den FV Ravensburg steht schon am kommenden Samstag an, wenn man beim Tabellennachbarn SSV Reutlingen antreten muss. Die Mannschaft aus Reutlingen steht mit fünf Punkten Vorsprung auf dem 13. Platz und ist für den FV Ravensburg der direkte Konkurrent im Abstiegskampf. Braun sagte folgendes auf dei Frage ob es die letzte Chance ist noch Platz 13 zu erreichen „Das ist so. Wir versuchen die Kräfte wieder zu bündeln, damit wir gegen Reutlingen alles geben können, um mit dem notwendigen Glück, das Spiel zu gewinnen.“

Zum Gegner SSV Reutlingen sagte Braun folgendes: „Sie sind sehr gut strukturiert und zweikampfstark und haben Spieler, die offensiv immer mit einer guten Aktion gefährlich werden können“, so Braun.





Personelle Lage

Für das Auswärtsspiel in Reutlingen gibt es eine kleine Entlastung für den FV Ravensburg: „Samuel Boneberger ist nach seiner Sperre vom Mittwoch wieder einsatzbereit“, erklärte Braun. Weiter fehlen wird damit auch Nicolas Jann.