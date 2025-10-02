FV Ravensburg: "Wir sind gut drauf und wollen das Spiel gewinnen"

Der FV Ravensburg steht nach zwei Siegen in Folge im oberen Tabellendritter der Oberliga Baden-Württemberg. Am Samstag wartet mit dem punktgleichen SV Oberachern ein direkter Konkurrent. Trainer Rahman Soyudogru blickt der Partie mit Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen entgegen. „Wir spielen am Samstag gegen eine Top-Mannschaft. Es wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Wir brauchen dieselbe Konsequenz und Stabilität wie in den letzten beiden Spielen. Aktuell sind wir jedoch gut drauf und wollen das Spiel gewinnen“, erklärte er im Vorfeld.





Selbstvertrauen, aber auch Wachsamkeit



Nach zuletzt vier erzielten Treffern und sechs Punkten hat sich Ravensburg auf Rang sechs verbessert. Soyudogru mahnt allerdings, die Erfolge nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten. „Natürlich geben uns die beiden Siege Selbstvertrauen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit Einsatz und Disziplin auch gegen starke Gegner gewinnen kann. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir jedes Spiel mit maximaler Konzentration angehen müssen“, sagte der Trainer.

Analyse des Gegners



Die Stärke des kommenden Gegners sieht Soyudogru in der Geschlossenheit. „Oberachern verfügt über eine eingespielte Mannschaft. Sie verteidigen sehr kompakt und haben in der Offensive mehrere Spieler, die jederzeit torgefährlich werden können“, betonte er. Entsprechend erwartet Ravensburg ein Spiel, das auch von Kleinigkeiten entschieden werden könnte.