FV Ravensburg: "Wir sind gut drauf und wollen das Spiel gewinnen"

Der FV Ravensburg steht nach zwei Siegen in Folge im oberen Tabellendritter der Oberliga Baden-Württemberg. Am Samstag wartet mit dem punktgleichen SV Oberachern ein direkter Konkurrent. Trainer Rahman Soyudogru blickt der Partie mit Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen entgegen. „Wir spielen am Samstag gegen eine Top-Mannschaft. Es wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Wir brauchen dieselbe Konsequenz und Stabilität wie in den letzten beiden Spielen. Aktuell sind wir jedoch gut drauf und wollen das Spiel gewinnen“, erklärte er im Vorfeld.
Analyse des Gegners
Die Stärke des kommenden Gegners sieht Soyudogru in der Geschlossenheit. „Oberachern verfügt über eine eingespielte Mannschaft. Sie verteidigen sehr kompakt und haben in der Offensive mehrere Spieler, die jederzeit torgefährlich werden können“, betonte er. Entsprechend erwartet Ravensburg ein Spiel, das auch von Kleinigkeiten entschieden werden könnte.
Personelle Situation
In der Kaderfrage gibt es für Soyudogru sowohl Unsicherheiten als auch Lichtblicke. „Manuel Geiselhart und Ramon Reinelt sind angeschlagen, hier müssen wir abwarten, ob es bis Samstag reicht. Erfreulich ist, dass Matteo Grabherr in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte. Auch bei Luan Kukic geht es spürbar voran – wir hoffen, dass er bald wieder zur Verfügung steht“, erläuterte er.
Beide Teams wollen ihre Serie fortsetzen, beide haben in den letzten Wochen Stabilität gefunden. Das letzte Gastsspiel bei Oberachern in der vergangenen Saison konnte Ravensburg mit 2:1 für sich entscheiden.