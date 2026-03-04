FV Ravensburg: "Wir müssen von Beginn an konzentriert sein"

Der jüngste Erfolg beim FSV Hollenbach hat die Ausgangslage für Ravensburg weiter verbessert. In einer Vereinsmitteilung heißt es dazu: „Mit einer brillanten Mannschaftsleitung gelang dem Oberliga-Team ein 2:1 Auswärtssieg beim FSV Hollenbach. Damit gelang dem Team der Sprung auf den 3. Tabellenplatz.“ Diese Position will der FV Ravensburg nun auch im nächsten Heimspiel verteidigen. Entsprechend richtet sich der Blick bereits auf die Begegnung mit der U23 des Karlsruher SC.

Trainer Rahman Soyudogru erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen die junge Mannschaft aus Karlsruhe. „Wir müssen von Beginn an konzentriert sein und mit der nötigen Gier in die Zweikämpfe gehen“, sagt er mit Blick auf die Herangehensweise seiner Mannschaft. Gegen den KSC II sei eine geschlossene Mannschaftsleistung notwendig: „Gegen eine spielstarke Mannschaft wie den KSC II brauchen wir als Mannschaft eine Top Leistung. Entscheidend wird sein, dass wir kompakt verteidigen und unsere Torchancen konsequent nutzen.“

Auch die Erinnerung an das Hinspiel dient als Mahnung. Damals verlor der FV Ravensburg mit 1:4. Soyudogru sieht darin klare Ansatzpunkte für das Rückspiel: „Im Hinspiel haben wir zu viele einfache Fehler gemacht und waren vor dem Tor nicht konsequent genug. Dieses Mal wollen wir es deutlich besser machen.“

Freier Eintritt als Zeichen an die Fans

Rund um das Heimspiel setzt der Verein zudem auf eine besondere Aktion für die Zuschauer. "Alle FV-Fans und solche die es noch werden wollen, sind als Unterstützung recht herzlich in die C-Team-Arena eingeladen. Wir möchten die vorherrschende Euphorie im Verein nutzen, um vor einer hoffentlich stattlichen Zuschauerkulisse weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben.“

Auch Soyudogru sieht die Maßnahme als Signal an die Anhänger. „Der freie Eintritt ist auf jeden Fall auch ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Zuschauer, die uns bisher großartig unterstützt haben. Wir hoffen auf viele Besucher und möchten mit einer engagierten Leistung etwas zurückgeben.“

Personelle Situation bleibt stabil

Personell kann der Trainer weitgehend aus dem Vollen schöpfen. „Die personelle Lage ist unverändert. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Spieler einsatzbereit.“ Damit stehen Soyudogru für die Partie gegen den Karlsruher SC II nahezu alle Optionen offen.

Vertrauen in Nachwuchsspieler Paul Schwarz

Parallel zum sportlichen Alltag setzt der Verein weiterhin auf junge Spieler aus den eigenen Reihen. Erst kürzlich verlängerte Paul Schwarz seinen Vertrag vorzeitig. Der Trainer beschreibt den Entwicklungsweg des 19-Jährigen so: „Wir haben Paul im Winter hochgezogen, da wir durch die Verletzung von Leon Gorgol auf dieser Position eine Alternative benötigt haben. Paul hat seine Chance genutzt und macht es bisher sehr gut. Er ist inzwischen voll in die Mannschaft integriert.“

Soyudogru hebt dabei vor allem dessen Spielweise hervor: „Er ist schnell, giftig in den Zweikämpfen und bringt fußballerisch sehr viel mit.“

Mit dieser Mischung aus Erfahrung, jungen Spielern und zuletzt überzeugenden Ergebnissen geht der FV Ravensburg nun in das Heimspiel gegen den Karlsruher SC II. Nach dem Sprung auf Rang drei will die Mannschaft ihre Position festigen – und gleichzeitig die Unterstützung der Zuschauer in der cteam-Arena in Punkte ummünzen.