FV Ravensburg: "Wir müssen uns in jedem Spiel voll reinhängen"

Der FV Ravensburg hat sich mit zwei Siegen in Serie in der Oberliga Baden-Württemberg gefestigt und steht vor dem nächsten Heimspiel gegen den FC 08 Villingen. Trainer Rahman Soyudogru blickt mit Zuversicht auf die Partie, warnt jedoch zugleich vor den Qualitäten des Gegners.

„Es wird mit Sicherheit ein intensives Spiel“



Für Soyudogru liegt der Schlüssel darin, die jüngsten positiven Eindrücke in die nächste Partie mitzunehmen. „Wir wollen das Selbstvertrauen aus den letzten beiden Spielen mitnehmen und auch gegen einen starken Gegner wieder eine gute Leistung zeigen. Es wird mit Sicherheit ein intensives Spiel, in dem wir alles abrufen müssen“, erklärte der Ravensburger Trainer.

Villingen mit Spielern, die „den Unterschied machen können“



Ein Selbstläufer wird es für Ravensburg nicht. Soyudogru hebt ausdrücklich die Gefährlichkeit des kommenden Gegners hervor: „Villingen hat mehrere Spieler, die individuell den Unterschied machen können. Uns erwartet kein leichtes Spiel. Wir müssen über die gesamten 90 Minuten hellwach sein und sehr konsequent verteidigen.“ Der FC 08 Villingen rangiert derzeit mit acht Punkten auf Platz neun. Ehrung für Inge Hartmann rückt Bedeutung des Ehrenamts in den Fokus



Abseits des Rasens setzte der FV Ravensburg am vergangenen Spieltag ein besonderes Zeichen: Inge Hartmann, seit fast drei Jahrzehnten ehrenamtlich tätig, wurde für ihren Einsatz geehrt. Soyudogru machte deutlich, wie wertvoll dieses Engagement ist. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir Menschen wie Inge im Verein haben. Sie unterstützt uns seit Jahren in allen Bereichen im Hintergrund. Sie ist unersetzbar.“