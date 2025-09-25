Daniele Gabriele ist derzeit in Torlaune (5 Tore in den letzten 4 Spielen) und möchte im Duell gegen Pforzheim am besten gleich nachlegen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

FV Ravensburg: "Wir müssen der ersten Minute an hellwach sein" Ravensburg erwartet schweren Prüfstein in der Oberliga gegen den CfR Pforzheim Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Pforzheim FV Ravensb.

Am Samstag steht für den FV Ravensburg in der Oberliga Baden-Württemberg das nächste Heimspiel an. Mit dem 1. CfR Pforzheim gastiert der Tabellendritte im Wiesental, eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. „Die Vorfreude ist sehr groß. Wir wollen gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel machen und zu Hause gewinnen“, erklärte Trainer Rahman Soyudogru im Vorfeld.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. 1. CfR Pforzheim Pforzheim 15:30 live PUSH

Pforzheim hat bislang in neun Spielen 24 Treffer erzielt und nur eine Niederlage kassiert. Dass die Aufgabe für Ravensburg damit alles andere als leicht wird, ist Soyudogru bewusst. „Wir müssen gegen so einen Gegner konsequent verteidigen und die Zweikämpfe annehmen. Vor allem müssen wir als Mannschaft sehr diszipliniert auftreten und unsere Torchancen nutzen“, betonte der Trainer.

Die Offensivstärke des Gegners sei ein entscheidender Faktor. „Pforzheim hat eine enorme Qualität in der Offensive. Sie haben die meisten Tore in der Liga erzielt. Deshalb müssen wir am Samstag von der ersten Minute an hellwach sein“, so Soyudogru weiter. Aktuelle Ausgangslage



Nach neun Spieltagen liegt Ravensburg mit 13 Punkten auf Rang sieben. Zuletzt überzeugte die Mannschaft mit einem 3:1-Auswärtssieg in Neckarsulm, der zugleich den Anschluss an die obere Tabellendrittel herstellte. Pforzheim hingegen rangiert mit 18 Zählern auf Platz drei und könnte mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen. Beide Duelle endeten in der vergangenen Saison jeweils Unentschieden (1:1 in Ravensburg und 2:2 in Pforzheim).