FV Ravensburg: "Wir müssen aus unseren Fehlern lernen"

Der FV Ravensburg hat im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg einen möglichen Auswärtssieg in letzter Minute aus der Hand gegeben. Beim FC Nöttingen führte die Mannschaft von Interimstrainer Rahman Soyudogru bis tief in die Nachspielzeit mit 1:0, ehe Felix Waldraff in der 92. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus rund 16 Metern den 1:1-Endstand herstellte. Zuvor hatte Felix Schäch den FV Ravensburg in der 26. Minute nach einem Angriff über außen aus kurzer Distanz in Führung gebracht.

Angesichts des späten Gegentores war die Stimmung nach dem Spiel entsprechend gedrückt. „Die Enttäuschung ist riesig“, sagte Soyudogru. „Vor allem wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben sehr gut verteidigt.“ Über weite Strecken gelang es den Ravensburgern, den Favoriten vom eigenen Tor fernzuhalten. Erst in der Nachspielzeit ließ die Defensivordnung einen Moment lang nach – mit schwerwiegenden Folgen. „Leider haben wir einmal nicht konsequent den Gegenspieler attackiert und ihn so unter Druck gesetzt, dass wir die Flanke verhindern können“, so Soyudogru weiter. „Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und es versuchen in Zukunft besser zu machen.“ Verpasste Chancen in der ersten Halbzeit

Der FV Ravensburg hätte sich bereits in der ersten Hälfte einen komfortableren Vorsprung erspielen können. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei bis drei richtig gute Torchancen, wo wir dann leider unsauber zu Ende spielen oder erneut zu überhastet sind“, analysierte Soyudogru. Die Offensivaktionen waren gut herausgespielt, doch es fehlte erneut an der letzten Präzision. „So haben wir es leider verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Es ist leider zurzeit definitiv unser Problem, dass wir es nicht schaffen, das zweite oder dritte Tor nachzulegen.“ Diese fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor hat den FV Ravensburg in dieser Saison bereits mehrfach wichtige Punkte gekostet. Auch gegen Nöttingen war die Ausgangslage durch die frühe Führung günstig, doch die mangelnde Zielstrebigkeit im Abschluss rächte sich am Ende erneut. Der späte Ausgleich hat somit nicht nur zwei Punkte gekostet, sondern auch eine wichtige Gelegenheit im Kampf um den Klassenerhalt ungenutzt gelassen.