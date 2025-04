FV Ravensburg: "Wir haben wieder eine Chance vergeben"

Trainer Martin Braun zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Nach diesem Spiel ist die Enttäuschung wieder sehr groß. Obwohl es bis zu unserer unnötigen gelb-roten Karte ein ziemlich ausgeglichenes Spiel war, haben wir deutlich verloren. Hauptursache war, dass Bietigheim-Bissingen aus einer ähnlich hohen Anzahl von Chancen vier Tore gemacht hat und wir leider keinen Treffer erzielen konnten.“ Ravensburg hatte durchaus gute Gelegenheiten, das Spiel offen zu halten. „Gute Chancen hatten Tim Lauenroth in der 19. Minute, mit freier Schusschance aus 8 Metern, ein freier Kopfball von Daniele Gabriele in der 22. Minute und Schüsse von Moritz Jeggle und Tim Lauenroth in der 31. Spielminute“, listete Braun auf. Auch in der 34. Minute hatte Gabriele mit einem abgefälschten Schuss Pech, als der Ball knapp am Tor vorbeiging. „In der 59. Minute wurde ein sehr guter Kopfball von Moritz Jeggle vom Torhüter gut gehalten, bevor in der 59. Daniele Gabriele mit einer Direktabnahme nur den Pfosten traf und der Nachschuss daneben ging.“

Die Ravensburger hätten in dieser Phase der Partie durchaus den Ausgleich erzielen können, aber es sollte nicht sein. Stattdessen zog Bietigheim-Bissingen in der zweiten Halbzeit davon. „Bietigheim-Bissingen hatte zwar noch andere gute Chancen, aber mit einem 3:3 wäre das Ergebnis durchaus möglich gewesen“, resümierte Braun. Doch die Gastgeber nutzten ihre Chancen effizient, während der FVR in der Offensive leer ausging.

Zu wenig aus den Chancen gemacht

Die Niederlage ist besonders ärgerlich, da sie eine Chance vergaben, die Situation im Abstiegskampf zu verbessern. Braun äußerte sich dazu klar: „Wir haben wieder eine Chance vergeben, unsere Situation zu verbessern. Das ist sehr ärgerlich. Die Notwendigkeit am Mittwoch gegen Oberachern zu punkten ist dadurch weiter gestiegen.“ Der FVR bleibt mit 31 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und hat nach wie vor mit dem Abstieg zu kämpfen. Die Außenseiterrolle beim kommenden Nachholspiel gegen den Tabellensiebten SV Oberachern macht die Lage nicht leichter. Braun dazu: „Die Aufgabe ist, mit aller Konsequenz das Nachholspiel zu bestreiten und das schwierige Spiel zu gewinnen.“