FV Ravensburg: "Wir haben sehr konzentriert und erwachsen gespielt"

Mit einem deutlichen 7:1-Auswärtssieg beim SV Riedlingen ist der FV Ravensburg in die neue Pflichtspielsaison gestartet. In der 1. Runde des WFV-Pokals präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru nicht nur torhungrig, sondern auch in der Spielanlage reif und diszipliniert. Bereits zur Pause führte der Oberligist mit 3:0, in der zweiten Hälfte wurde der Klassenunterschied noch deutlicher.