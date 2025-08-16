FV Ravensburg: "Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen"

Der FV Ravensburg hat am dritten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim VfR Mannheim unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 0:4. Bereits nach 29 Minuten war die Partie entschieden: Pasqual Pander traf in der 2. Minute zur frühen Führung für die Gastgeber, Christian Kuhn erhöhte mit einem Doppelpack in der 16. und 29. Minute auf 3:0. In der 78. Minute setzte Alexandru Paraschiv den Schlusspunkt. Soyudogru bilanzierte nüchtern: „Leider haben wir die Anfangsphase verschlafen. Wir hatten nach dem 1-0 auch die Gelegenheit auszugleichen, haben die Torchance nicht genutzt. Es wäre wahrscheinlich danach ein anderes Spiel.“

Mit der zweiten Niederlage in Folge rutschte der FV Ravensburg in der Tabelle auf Rang 13 ab. Der Trainer wollte die Situation dennoch einordnen: „Wir haben in den ersten 3 Spielen gegen 3 Topfavoriten der Liga gespielt. Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen und müssen aus den Fehlern lernen.“ Auch im persönlichen Umgang mit Rückschlägen zeigte er sich gefasst: „Solche Niederlagen tun natürlich weh, aber ich vertraue den Jungs und ich bin mir sicher dass wir es in den nächsten Spielen es besser machen werden.“

Sehr gute Entwicklung von Simon Schwarz



Folgendes sagte Soyudogru zu Simon Schwarz, der sich momenten in der Startelf festgespielt hat: „Simon ist ein junger Spieler der sich jetzt sehr gut weiterentwickelt hat. Wir vertrauen ihm und das weiß er.“ Schwarz selbst äußerte sich nach dem Spiel wie folgt: „Ich freue mich sehr, dass sich die harte Arbeit und Geduld ausgezahlt haben. Es tut gut das Vertrauen vom Trainerteam zu haben, da kann man befreiter aufspielen.“

Teamgeist und Zuversicht



Der 23-Jährige Schwarz, der in dieser Saison bislang in allen drei Partien von Beginn an auflief, betonte zudem die Weiterentwicklung innerhalb der Mannschaft: „Wir haben eine richtig gute Harmonie und Stimmung im Team und auch das Drumherum im Verein entwickelt sich weiter.“ Den jüngsten Rückschlägen misst er keine übermäßige Bedeutung bei: „Ich würde es nach drei Spielen gegen Top-Teams noch nicht als Negativlauf bezeichnen. Wir arbeiten weiter hart, versuchen die gute Stimmung hochzuhalten und glauben fest an unsere Qualität.“