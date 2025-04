FV Ravensburg will Anschluss herstellen und Abstand vergrößern

Während der SV Oberachern derzeit auf dem siebten Rang steht und kaum noch einen Blick nach unten richten muss, geht es für den FV Ravensburg im Abstiegskampf heiß her. Die Hausherren vom Bodensee stehen vier Punkte vor dem FC Zuzenhausen und SV Fellbach auf dem vierzehnten Rang. Zum einen Platz weiter oben stehenden SSV Reutlingen fehlen derzeit noch fünf Punkte. Mit einem Heimsieg will der FVR sich etwas Luft verschaffen und den Abstand zum rettenden Ufer weiter verkürzen. Dies zeigte Ravensburg bereits in der Vorrunde, den Anfang August siegte der FV mit 2:1 beim SV Oberachern. Es wird ein spannendes Nachhholspiel erwartet.