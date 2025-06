FV Ravensburg: Weitere Verstärkung für die Defensive

Der FV Ravensburg hat einen weiteren Neuzugang für die neue Saison in der Oberliga Baden-Württemberg vorgestellt. Mit Maximilian Bachmann schließt sich ein defensiv vielseitig einsetzbarer Spieler dem Team von Cheftrainer Rahman Soyudogru an. Der 23-jährige Abwehrspieler kommt vom VfR Heilbronn, wo er in der vergangenen Saison in der Verbandsliga Baden-Württemberg in 22 Partien zum Einsatz kam, ein Tor erzielte und insgesamt zehnmal in der „FuPa-Elf der Woche“ vertreten war. Zuvor spielte Bachmann in der Regionalliga Südwest unter anderem für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Saison 2022/23) sowie mehrere Jahre für den Bahlinger SC.