FV Ravensburg verstärkt sich mit Nachwuchstalent in der Defensive

Der Oberligist FV Ravensburg hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen. Mit Tyler Spitzelberger kommt ein 19-jähriger Außenverteidiger ins Wiesental, der zuletzt für die U19 des 1. FC Heidenheim in der U19-Nachwuchsliga aktiv war. Gebürtig aus Ulm, wurde Spitzelberger in seiner fußballerischen Laufbahn nicht nur bei den Heidenheimern, sondern zuvor auch beim SSV Ulm 1846 Fußball sowie beim SV Offenhausen ausgebildet.

Der Verein stellte den Neuzugang in den sozialen Medien vor und betonte: „Mit Tyler Spitzelberger wechselt ein junger talentierter Außenverteidiger ins Wiesental.“



Der Sportlicher Leiter Aktive Alexander Heumann hob die Qualitäten des Defensivspielers hervor: „Mit Tyler Spitzelberger konnten wir einen sehr talentierten Linksverteidiger verpflichten, der sieben Jahre im NLZ des FC Heidenheim ausgebildet wurde. Tyler ist technisch und taktisch ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der unseren Kader auf der Außenverteidiger-Position nochmals verstärken wird.“

Mit Tyler Spitzelberger erhält Ravensburg damit nicht nur eine zusätzliche Option in der Defensive, sondern auch einen Spieler, der Potenzial hat, langfristig eine tragende Rolle zu übernehmen.



Tabelle Oberliga Baden Württemberg

1. VfR Mannheim 6 5-1-0 13:2 16

2. TSV Essingen 6 5-1-0 12:6 16

3. VfR Aalen 6 4-2-0 10:2 14

4. 1. CfR Pforzheim 6 3-3-0 15:5 12

5. SV Oberachern 6 3-2-1 7:8 11

6. SSV Reutlingen 6 2-3-1 9:8 9

7. 1. Göppinger SV (Ab) 6 2-2-2 9:6 8

8. FSV Hollenbach 6 2-2-2 11:12 8

9. FC 08 Villingen (Ab) 6 2-1-3 12:10 7

10. Türkspor Neckarsulm (Auf) 6 2-1-3 9:9 7

11. TSG Backnang 6 2-1-3 8:10 7

12. FV Ravensburg 6 2-1-3 9:16 7

13. FC Denzlingen (Auf) 6 1-2-3 8:8 5

14. Karlsruher SC II (Auf) 6 1-2-3 7:13 5

15. 1. FC Normannia Gmünd 6 1-1-4 8:10 4

16. FC Nöttingen 6 1-1-4 7:12 4

17. Türkischer SV Singen (Auf) 6 1-1-4 8:16 4

18. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 6 0-3-3 3:12 3