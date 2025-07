FV Ravensburg verpflichtet torgefährlichen Stürmer

Der FV Ravensburg hat seinen Kader für die neue Saison in der Oberliga Baden-Württemberg mit einem erfahrenen Offensivspieler verstärkt. Mit Nesreddine Kenniche verpflichtet der Verein einen variabel einsetzbaren Angreifer, der in den vergangenen Jahren seine Treffsicherheit in der Oberliga bereits unter Beweis gestellt hat. Der 29-Jährige stand zuletzt beim VfR Aalen unter Vertrag und erzielte dort in der vergangenen Spielzeit drei Tore in neun Ligaspielen.