FV Ravensburg verliert heute gegen Verbandsligisten

Das heutige Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem aus der Verbandsliga Südbaden verlangt dem FV Ravensburg einiges ab. Gespielt wird in Stockach, der Gegner tritt kompakt, zielstrebig und mit hoher Intensität auf. Ravensburg beginnt konzentriert, muss jedoch früh einen Rückschlag hinnehmen. In der 15. Minute geht Salem mit 1:0 in Führung und zwingt den Oberligisten zu einer schnellen Reaktion.

Diese folgt prompt. Ravensburg findet besser ins Spiel, erhöht den Druck und belohnt sich in der 25. Minute. Daniele Gabriele trifft zum 1:1 und stellt die Begegnung wieder auf Anfang. Der Ausgleich wirkt stabilisierend, die Partie kippt nun zugunsten der Gäste. Ravensburg übernimmt mehr Kontrolle, agiert mutiger nach vorn und nutzt die nächste Gelegenheit. In der 35. Minute bringt Yilmaz Daler den FV Ravensburg mit 2:1 in Führung.

Doch die Freude währt nur kurz. Salem antwortet noch vor der Pause und gleicht in der 40. Minute zum 2:2 aus. Die Partie bleibt offen, intensiv und umkämpft, geprägt von vielen Zweikämpfen und schnellen Umschaltmomenten.

Nach dem Seitenwechsel gelingt es Ravensburg nicht mehr, die Kontrolle zurückzuerlangen. Salem geht in der 60. Minute mit 3:2 in Führung. Dieser Treffer sollte der letzte des Spiels bleiben. Ravensburg versucht, noch einmal Druck aufzubauen, findet jedoch keinen Weg mehr, um das Spiel erneut zu drehen. Am Ende steht eine knappe, aber bittere 2:3-Niederlage.