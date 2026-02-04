FV Ravensburg verliert heute gegen Verbandsligisten

Dieses Testspiel hinterlässt beim FV Ravensburg gemischte Gefühle. In Stockach zeigt der Oberligist phasenweise seine Qualität, gibt das Spiel aber aus der Hand. Die 2:3-Niederlage gegen den Verbandsligisten FC Rot-Weiß Salem ist ein Rückschlag in der Vorbereitung – und zugleich ein klarer Fingerzeig. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht, denn bereits am Samstag wartet mit dem TWS Wintercup in Oberzell die nächste Herausforderung.
Das heutige Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Salem aus der Verbandsliga Südbaden verlangt dem FV Ravensburg einiges ab. Gespielt wird in Stockach, der Gegner tritt kompakt, zielstrebig und mit hoher Intensität auf. Ravensburg beginnt konzentriert, muss jedoch früh einen Rückschlag hinnehmen. In der 15. Minute geht Salem mit 1:0 in Führung und zwingt den Oberligisten zu einer schnellen Reaktion.
Diese folgt prompt. Ravensburg findet besser ins Spiel, erhöht den Druck und belohnt sich in der 25. Minute. Daniele Gabriele trifft zum 1:1 und stellt die Begegnung wieder auf Anfang. Der Ausgleich wirkt stabilisierend, die Partie kippt nun zugunsten der Gäste. Ravensburg übernimmt mehr Kontrolle, agiert mutiger nach vorn und nutzt die nächste Gelegenheit. In der 35. Minute bringt Yilmaz Daler den FV Ravensburg mit 2:1 in Führung.
Doch die Freude währt nur kurz. Salem antwortet noch vor der Pause und gleicht in der 40. Minute zum 2:2 aus. Die Partie bleibt offen, intensiv und umkämpft, geprägt von vielen Zweikämpfen und schnellen Umschaltmomenten.
Nach dem Seitenwechsel gelingt es Ravensburg nicht mehr, die Kontrolle zurückzuerlangen. Salem geht in der 60. Minute mit 3:2 in Führung. Dieser Treffer sollte der letzte des Spiels bleiben. Ravensburg versucht, noch einmal Druck aufzubauen, findet jedoch keinen Weg mehr, um das Spiel erneut zu drehen. Am Ende steht eine knappe, aber bittere 2:3-Niederlage.
Der Blick richtet sich sofort nach vorn. Bereits an diesem Samstag geht es für den FV Ravensburg weiter beim TWS Wintercup in Oberzell. Das Turnier bringt zwei Spiele an einem Tag und verlangt schnelle Anpassung sowie mentale Frische. Im Halbfinale trifft Ravensburg um 11:30 Uhr auf den Verbandsligisten VfB Friedrichshafen. Zuvor spielen um 10 Uhr der SV Oberzell und der TSV Berg.
Je nach Ausgang folgen am frühen Nachmittag entweder das Spiel um Platz drei um 13 Uhr oder das Finale um 14:15 Uhr. Der Wintercup bietet Ravensburg die Gelegenheit, die Eindrücke aus dem Spiel gegen Salem unmittelbar zu verarbeiten und neue Akzente zu setzen. Turnierformate verlangen Klarheit, schnelle Entscheidungen und die Fähigkeit, Rückschläge rasch abzuschütteln.
Für Ravensburg ist der Wintercup mehr als ein weiterer Test. Er ist eine Chance, nach der Niederlage wieder Selbstvertrauen aufzubauen und Spielpraxis unter Wettbewerbsbedingungen zu sammeln. Die Begegnung mit dem VfB Friedrichshafen wird dabei zum ersten Prüfstein.