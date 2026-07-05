FV Ravensburg: "Unterm Strich war es ein ordentlicher Test"

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Der FV Ravensburg hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung mit 3:1 beim SSV Ehingen-Süd gewonnen. In einer Partie, die vor allem dem Wiedereinstieg in den Spielrhythmus diente, trafen Daniele Gabriele, Yilmaz Daler und Matteo Grabherr für den Oberligisten. Für Ehingen-Süd erzielte Maximilian Eiselt den zwischenzeitlichen Ausgleich.





Ravensburg ging in der 31. Minute durch Daniele Gabriele mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause kam der Gastgeber allerdings zum Ausgleich, als Maximilian Eiselt in der 43. Minute zum 1:1 für den SSV Ehingen-Süd traf. Nach dem Seitenwechsel brachte Yilmaz Daler den FV in der 62. Minute erneut in Führung, ehe Matteo Grabherr in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für den Schlusspunkt sorgte. Mehr als das Ergebnis stand für Soyudogru dabei jedoch die Einordnung des Auftritts im Vordergrund.

„Unterm Strich war es ein ordentlicher Test. Man hat aber gemerkt, dass es das erste Spiel der Vorbereitung war und einige Abläufe noch nicht sauber funktioniert haben. Timing, Abstimmung und Abläufe brauchen einfach noch Zeit. Trotzdem war es insgesamt in Ordnung und ein guter Test, um wieder in den Rhythmus zu kommen und erste Eindrücke zu sammeln.“

Auffällig war zudem, dass in Kirchbierlingen mehrere junge Spieler zum Einsatz kamen, darunter auch Akteure aus der zweiten Mannschaft. Auch diesen Aspekt hob der Trainer ausdrücklich hervor. „Dafür sind solche Testspiele sehr wichtig. Die jungen Spieler bekommen die Möglichkeit, sich unter Wettkampfbedingungen zu zeigen und sich für weitere Einsätze zu empfehlen. Für uns als Trainerteam sind das wertvolle Eindrücke, um ihren aktuellen Leistungsstand einzuschätzen und ihre weitere Entwicklung zu begleiten“.